Lys og varme i kalde Norge

DEBATT: Til tross for vind, regn, sludd og snø i vintermørke måneder er Norge et godt land å bo i. Det kommer av at vi har noen grunnleggende samfunnsgoder for folk flest.

Harald Liebich ønsker en sosialt rettferdig fastsettelse av husholdningenes strømpriser.

Debattinnlegg

Harald Liebich Biolog og lærebokforfatter

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Innendørs komfort er en av disse godene, og de behagelige romtemperaturene baseres på elektrisk oppvarming (og ca. 10 prosent på vedfyring). Og siden over 90 prosent av elektrisiteten kommer fra fornybare energikilder, kan strømmen brukes med god samvittighet.

Strømforbruket har sunket

I den opphetede diskusjonen om strømpriser er det på sin plass å trekke fram at husholdningenes strømforbruk har sunket siden 90-tallet, fra ca. 18.000 kWt til ca. 16.000 kWt årlig. En av grunnene er at folk har blitt flinkere til å spare strøm gjennom bedre isolering, døgnstyrt bruk av elektrisitet, anvendelse av varmepumper, innstallering av sparedusjer o.l. Husholdningene har altså ikke bidradd til dagens pressede strømmarked.

Næringslivet, det offentlige og den kraftkrevende industrien bruker mer enn dobbelt så mye elektrisitet som husholdningene. Disse sektorene har ikke utnyttet sine store potensialer for energieffektivisering. En slik effektivisering ville ha dempet den prisveksten vi har sett i høst.

Sosialt rettferdig

En enkel og sosialt rettferdig fastsettelse av husholdningenes strømpriser kunne blitt basert på en todelt tariff i form av en fast basiskvote til en lav pris (avhengig av boligtype), og en høyere pris på det overskytende forbruket. Folk med store boliger og stort strømbehov er også de med størst betalingsevne.

I den opphetede diskusjonen om strømpriser er det på sin plass å trekke fram at husholdningenes strømforbruk har sunket siden 90-tallet.