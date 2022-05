Hvorfor oppfører russen seg slik etter alt de har lært om respekt og toleranse?

DEBATT: Jeg har jobbet i videregående skole i 15 år og deler Solveig G. Sandelson sin bekymring for brutaliseringen av russetiden.

Den russefeiringen jeg har sett utfolde seg de siste årene er en narsissistisk variant av hedonisme i konsentrert form.

Jarle Mong Bryne

Ingen russekull har vært gjennom flere antimobbekampanjer enn årets. Ingen har vært på flere seminarer og konferanser om psykisk helse. Ingen har fått mer informasjon om samtykke. Ingen har vært oftere i vennegrupper. Ingen har fått flere bra-kort av lærere og fått flere PALS-belønninger. Ingen har lært mer om kritisk tenkning og sittet i flere refleksjonsgrupper.

Effekten ser ut til å være begrenset. Hvorfor er det slik? Årets russekull er i stor grad et produkt av institusjoner fra barnehage til videregående. Hele livet har vært regulert av voksne. Hva skjer når man ikke får bra-kort for å være vennlig og vise respekt?

Du er en bitch!

Jeg snakker med lærere på barneskoler som forteller at de blir kalt for bitch og horer av smårollingene. Om jeg hadde truffet min utmerkede barneskolelærer på gaten, ville jeg sikkert kalt henne frøken. Hun hadde alene kontrollen og sørget for arbeidsro i en klasse på 28 elever. Nå er man både fire og fem i klasserommet samtidig som man roper etter mer ressurser. Hvorfor har det blitt slik? Hvorfor betaler norske ungdommer tusenvis av kroner for russelåter med tekster som uttrykker det motsatte av det de har blitt lært?

Russefeiringen er ikke et isolert fenomen, det er et uttrykk og et symptom på en samfunnsutvikling. Det hjerteskjærende å høre om gutter og jenter som blir utestengt av sine nærmeste, men hvordan havnet vi her? Hva har gått galt?

Den russefeiringen jeg har sett utfolde seg de siste årene er en narsissistisk variant av hedonisme i konsentrert form. Om dette er hovedambisjonen til horder av norsk ungdom, er dette en fallitterklæring og vi kan trygt fastslå at utfordringene er større enn vi våger å ta inn over oss.

Sandelson fremstiller etter min mening i for stor grad ungdommene som viljeløse offer for en kommersialisert og brutal russekultur. Dette blir for unyansert. Russen kan stemme ved valg, de er demokrater og fullverdige borgere i det norske sosialdemokratiet. De kan blir foreldre, de kjører på norske veier og de kan skifte kjønn. Norske 18-åringer regnes fortsatt som ansvarlige. At jentene må strippe for å få innpass på russebussen er bedrøvelig, at man er villig til å strekke seg så langt for å få det, er etter mitt syn like bedrøvelig.

Skam for å ligge rundt? Fy fy!

Om man ikke har røtter men bare føtter skjønner jeg at man søker tilflukt i gruppene. Om man fra man er liten blir fortalt at man er et produkt av millioner av tilfeldigheter og at det ikke finnes noe etter døden, skjønner jeg at fraser som «Du er god nok», og «Du er unik» oppleves som tomme floskler.

Mennesker uten forankring og en visshet om egenverdi vil alltid søke tilflukt i grupper og stammer. Det viktigste blir å «være innafor». Her kan det umettelige behovet for å bli sett oppfylles. Her kan den usikre bli bekreftet. Her finner man sin tilhørighet og eksistensberettigelse. Alle som truer gruppen blir demonisert. Blir man kastet ut eller ekskludert, raser verden sammen. Det er her hunden ligger begravet.

En frimodig rektor ved en videregående skole sendte for ikke så lenge siden ut en mail til ansatte og russ ved skolen. Rektoren uttrykte en viss skepsis til den ene russeknuten som gikk ut på å ligge med sju forskjellige personer i løpet av en uke, og ba russen innstendig om å tenke seg godt om før man skred til verket. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Var rektoren klar over at hun med denne advarselen kunne påføre de elevene som hadde til hensikt å forsøke seg på knuten skam?

Alt er lov i vår tid

I relativismens tidsalder må ingen innbille seg at noe er bedre eller sannere enn noe annet. Om noen hevder noe slikt blir man krenket. Skolen har lenge vært en dannelsesinstitusjon. Karakteren har vært vel så viktig som karakterene. Det er likevel ikke mulig å forme eller danne mennesker og karakter uten et ideal og uten dyder. Om alt er like godt og sant, blir dannelse umulig. Den omtalte rektoren løftet frem den gamle europeiske aristoteliske dyden måtehold, men ble møtt med indignasjon. Det eneste man til slutt sitter igjen med er toleranse, inkludering, samtykke og «Ja før Ahh». Det er ikke mye å bygge livet sitt på.

«Uten gud er alt lov», skriver Fjodor Dostojevskij. Russefeiringen er et lysende eksempel på akkurat dette. Hva skal man egentlig med kart og kompass når nord og sør ikke lenger finnes? Er mer voksenregulering og institusjonalisering svaret? Jeg tror ikke det. Jeg tror isteden vi som er så stolte av å leve i 2022 heller bør børste støvet av vår egen arv og gi våre ungdommer det som er i ferd med å gå tapt.

Hva skal man med kart og kompass når ingen forteller deg hvor nord er?

