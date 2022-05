Hvor lenge skal Haaland og vi fotballtittere ta arabernes kokvask?

DEBATT: Hvor lenge kan fotballorganisasjonene se på at regimer mer kjent for menneskehandel, barneslaveri, drap og et kvinnesyn fra 1800 tallet enn fotballinteresse, fritt får vaske seg rene gjennom fotballens glans?

Gjennom å stille seg selv til disposisjon som Emiratenes fremste sportsvaskingobjekt, vil jeg påstå at han selv blir delaktig. Jeg skjønner ikke argumentasjonen om at dette bør unge Haaland slippe å ta stilling til.

«Det er grenser for hva vi kan legge på en 21 åring». Slik svarer vår landslagssjef Ståle Solbakken når han får spørsmål om Erling Braut Haalands overgang til oljesjeikene i Manchester City. Kanskje har han rett. Kanskje er det ikke Haaland som skal bære dette.

Jeg synes likevel det begynner å nærme seg punktet hvor vi alle spør oss hvor mye vi kan tåle av denne galskapen. Hvor lenge kan spillere og trenere se seg selv i speilet når millionene renner inn på konto, overført direkte fra personer og regimer som får Roman Abramovitsj til å fremstå som en pusekatt? Eller kanskje det aller viktigste spørsmålet, hvordan kan du og jeg som forbrukere holde liv i dette spillet?

På samme måte som Haaland og Ødegaard blir vi også delaktige. Vi er ikke bare passive observatører, vi betaler tusenvis i året, og blir dermed aktive deltakere i sportsvaskingens kokvask.

Vær en ekte helt!

Ja, jeg er fullt klar over hvor utrolig underholdende fotballen anno 2022 er. Det er et helt utrolig nivå. Vi ser bevegelser, pasninger, kombinasjoner og enkeltmannsprestasjoner som ikke kan måle seg med noe vi tidligere har sett. Det er så gøy! Men kan gøy rettferdiggjøre andre menneskers lidelse? Kan man komme bort fra at vi hver enkelt her kan ta ansvar? Hvorfor skal egentlig ikke Haaland stilles til ansvar for at han mottar skyhøy lønn fra Abu Dhabi? Han er en usedvanlig privilegert ung mann. En ung mann i en posisjon alle andre bare kan drømme om. Er det ikke nettopp en i hans posisjon som virkelig kunne gått foran? Tenk for en helt. Tenk om den unge jærbuen hadde tatt et klart og tydelig standpunkt. Markert at «jeg spiller ikke for de folkene, da får jeg heller tjene noen millioner mindre».

Gjennom å stille seg selv til disposisjon som Emiratenes fremste sportsvaskingobjekt, vil jeg påstå at han selv blir delaktig. Jeg kan rett å slett ikke skjønne argumentasjonen om at dette bør unge Haaland slippe å ta stilling til. Våre fremste helter bør være akkurat det, helter. Noe å se opp til for våre barn. Vår neste generasjon. De trenger gallionsfigurer som går foran med sterke og tydelige verdier. De trenger ikke en Haaland i City som uke inn og uke ut er Sheikh Mansour sin viktigste vaskehjelp, eller for den saks skyld en Ødegaard som med Emiratene klistret på brystet, misjonerer arabernes budskap for en verden som vil bedras.

Husk Bratseth og Skjeldal!

Jeg tar meg selv stadig oftere i å lengte tilbake til gamle tider. Tider hvor våre helter sto for noe. Rune Bratseth, en av verdens beste midtstoppere, mannen som nektet å spille med alkoholreklame. Det var uaktuelt. Han sto i det, satte andre foran seg selv. Hadde verdier. På samme måte markerte langrennsløper Kristen Skjeldal under verdenscupen i desember 1996. Han klistret over ølreklamen til Warsteiner på fremsiden av startnummeret. Eller Lars Bohinen som nektet å spille kamp mot Frankrike som utførte atomprøvesprengninger i Stillehavet. Hedersmenn.

Hva da med alle oss som betaler for dette? Vi som setter oss i godstolen for å underholdes. Vi som elsker spillet, men som ser bort når vi blir minnet om hva det er vi betaler på. Skjønner vi ironien i synet på den 60 tommers flatskjermen når City spillerne politisk korrekt kneler for Black Lives Matter (BLM), samtidig som vi ser gedigne reklamebannere for Abu Dhabi tapetsere det meste av stadionet? På samme måte som Haaland og Ødegaard blir vi også delaktige. Vi er ikke bare passive observatører, vi betaler tusenvis i året, og blir dermed aktive deltakere i sportsvaskingens kokvask. Vi blir hver for oss Emiratenes, Saudi Arabias og Quatars lojale støttespillere. For at arabernes tøy skal skinne hvitt, er de avhengige av at blendabrikkettene gjør jobben i vaskemaskinens tjeneste.

Hvor er prinsippene våre?

Ifølge vår tidligere så prinsippfaste landslagssjef er «det ingen i Manchester Citys spiller- eller trenergruppe som ikke har de samme menneskerettighetstankene- og meningene som meg og deg.» Ironisk nok er Solbakken spot on her. Kanskje er både Solbakken, Haaland, Ødegaard, Citys ansatte og vi sofaslitere i samme båt. Vi er en samlet gjeng med menneskerettighetstanker som dessverre ikke stikker dypt nok til at vi nekter å være med på arabernes reise. De får en behagelig tur på 1 klasse, mens vi i denne gjengen betaler, applauderer og når vi av og til ubehagelig blir minnet om virkeligheten, ser skamfullt bort. «Du må ikke sove» er Arnulf Øverlands velkjente dikt fra 1937 hvor han advarer mot nazistenes fremmarsj. Skremmende nok synes jeg det passer som en oppsummering: Niende strofe: «Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv.»

