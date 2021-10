15 år med blodsmak, svette og moro

DEBATT: Siden oppstarten av 3-Sjøersløpet har hele 19.000 slitt seg gjennom de naturskjønne løypene rundt Mosvatnet, Stokkavatnet og Hålandsvatnet.

«Løping gir oss et bedre liv, ikke bare fysisk, men også mentalt. Så når såpass mange får bedre helse av løpet, så gir det også et viktig bidrag til god folkehelse», skriver Johannes Økland. Her fra 2011.

Johannes Økland Løpsleder, 3-Sjøersløpet

Lørdag 6. november står nye 2000 på startstreken i det som blir det 15. løpet i rekken. Noen løper for å vinne over de andre. Andre løper for å vinne over seg selv. Vi heier på alle!

Er så 3-Sjøersløpet et viktig arrangement? Vi mener det, basert på følgende:

Aktivitet for alle – folkehelse.

Bredde - og toppidrett.

Betydning for Stavanger – setter regionen på løpskartet.

Dørstokkmila litt kortere

Løpet arrangeres mot slutten av løpssesongen, og er et treningsmål for svært mange. Det å melde seg på et løp, gjør dørstokkmila litt kortere. Det unike med løping, er at den er så lett å utøve, og så tidseffektiv. Løping gir oss et bedre liv, ikke bare fysisk, men også mentalt. Så når såpass mange får bedre helse av løpet, så gir det også et viktig bidrag til god folkehelse.

Vi har tre deltakere som har vært med alle gangene, og de er selvsagt også påmeldt i år.

Når vi tenker på det, så er det egentlig ganske stilig, at ved å løpe rundt tre av Stavangers aller mest brukte, og naturskjønne friområder, så kan man løpe akkurat et halvmaraton. Kanskje ikke så rart at dette konseptet har fenget? Selv tenker vi jo at vi har Norges flotteste halvmaratontrasé.

Vi har tre deltakere som har vært med alle gangene, og de er selvsagt også påmeldt i år. Vi ønsker derfor særlig Kjetil Roalkvam, Torgeir Aarlott og Henning Furu Verstegen lykke til med årets jubileumsløp!

Et unik side ved løpet er de mange fartsholderne. Mellom 1:20 og 2:30 er det en fartsholder hvert 5. minutt. Dette settes virkelig pris på av deltakerne, som gjennom dette får hjelp til å nå sitt tidsmål. I snitt tar det 1 time og 53 minutter å komme i mål. Men du trenger ikke løpe så raskt for å være med. Du har hele 3,5 timer å fullføre.

På grunn av den sene arrangørdatoen, gode pengepremier, og det å være en av landets største halvmaraton, deltar mange av Norges beste langdistanseløpere. Løyperekordene holdes av Ørjan Grønnevig (1:05:02) og Pernilla Epland (1:14:35). I år er det foreløpig litt færre av de beste som er påmeldt. Dette må sees i sammenheng med at løpskalenderen nå i høst er fullpakket. Mange av vårløpene har i år blitt til høstløp.

Blitt en attraksjon

3-Sjøersløpet er faktisk det største løpsarrangementet i Norge mellom Bergen og Bærum. Sånn sett blir den en attraksjon. Ikke minst for de som bor her lokalt, som lett kan delta. Men også nasjonalt, noe som vi kan markedsføre vår region med.

Vi ønsker å takke alle våre deltakere, sponsorer og samarbeidspartnere for deres støtte til løpet. Uten alle dere, så hadde vi ikke vært her fortsatt.