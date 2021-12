Når ble du sist stoppet i en teknisk kontroll?

DEBATT: Aldri noen gang tidligere har så mange biler kjørt rundt i trafikken med bare ett kjørelys.

«Hvor lenge kan vi kjøre rundt med manglende frontlys? Vi kan kjøre helt til neste EU-kontroll, i beste/verste fall to år», skriver Einar Michelsen.

Einar Michelsen Sandnes

«Så tenner vi to lys i kveld».

Nei. Alle gjør ikke det.

Ikke engang de to kjørelysene på bilen virker i kveld. Aldri noen gang tidligere har så mange biler kjørt rundt i trafikken med bare ett kjørelys. Påstanden er vanskelig å bevise når vi bare kan huske tilbake til 50-tallet, men la oss prøve.

Omtrent 4 prosent av bilene, altså 1 av 25 biler, kjører i dag rundt som «enøyde banditter».

I Austråttbakken i Sandnes trenger faktisk ikke politiet å gå ut av bygget for å se alle bilene med manglende belysning.

Uoffisiell undersøkelse

Det har blitt foretatt en privat og svært så uoffisiell undersøkelse i Sandnes-området denne høsten som underbygger denne påstanden og disse tallene.

Undersøkelsen har vært både på hovedveier og sideveier, og den inkluderer observasjoner på alle ukens dager og på ulike tidspunkt.

At flertallet av disse enøyde bilene er eldre modeller av bilmerker produsert i Frankrike eller Øst-Asia, er kanskje ikke så interessant. Det som er mest interessant, er at vi faktisk kjørte rundt også på 60-,70- og 80-tallet med bare én frontlykt. Men da ble vi stanset av politiet både en og to ganger samme kvelden, og vi hadde ingen gode unnskyldninger, for det var kyndige folk på bensinstasjonene som kunne hjelpe, og bilene var så enkle at de mest fingernemme kunne bytte pære selv. Nå byttes det snart ikke pærer lenger. Det byttes frontlykter på merkeverkstedet.

Hvor lenge kan vi kjøre rundt med manglende frontlys? Vi kan kjøre helt til neste EU-kontroll, i beste/verste fall to år. Når ble du sist stoppet i en teknisk kontroll?

Hver enkelt bilist har selvfølgelig ansvaret, men hvilken etat, hvilket vesen eller tilsyn er det som har ansvar for å kontrollere bilene mellom hver EU-kontroll? Er det noen i det hele tatt, og hvor ofte skjer det?

Alvorlige konsekvenser

Hver eneste dag får vi opplyst i flere medier om både farlige skoleveier, ulykkesstrekninger, uoversiktlige veikryss og fotgjengerfelt, møteulykker og kjedekollisjoner. Alt dette må vel bli bedre med godt opplyste biler. Det kan få svært alvorlige konsekvenser for alle trafikanter hvis de tror at de møter en syklist eller MC, men så viser det seg at den har fire hjul og rustning. Snart er bilene nærmest lydløse, og da er det enda viktigere å være synlig.

Vi opplever til stadighet kontroller av fart og mobilbruk, og det er selvfølgelig på sin plass. Men i Austråttbakken i Sandnes trenger faktisk ikke politiet å gå ut av bygget for å se alle bilene med manglende belysning.

I adventstiden passer det kanskje med dette personlige, dagsaktuelle og fritt omskrevne verset:

«Så tenner vi to lys på bilen i kveld, to lys med håp om god sikt.

De står og skinner for trafikksikkerhet i vårt distrikt.

Så tenner vi to lys på bilen i kveld, to lys med håp om god sikt.»