Det er mulig å brenne for klima og miljø selv om man ikke vil legge ned «oljå» – til tross for at den offent­lige debatten tilsier det motsatte!

DEBATT: Jeg er et levende bevis på nettopp det. Kall meg gjerne et mirakel, om du vil.

«De siste tre ukene har Tina Bru og jeg besøkt utallige bedrifter som tradisjonelt leverer til olje og gass, men som de siste årene ser mulighetene i det grønne skiftet og «gønner på» for å kutta sine utslipp og innta nye, bærekraftige markeder med ny teknologi eller nye løsninger», skriver Karoline Sjøen Andersen.

Karoline Sjøen Andersen Politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru og 7.-kandidat på Rogaland Høyres stortingsliste

Inspirert av Extintion Rebellions demonstrasjoner utenfor Olje- og energidepartementet mandag – og Tina Brus Facebook-«rant» om oljepolitikk og klimautfordringene – ble denne teksten, da skrevet på dialekt, først publisert på Karoline Sjøen Andersens Facebook-side. Innlegget er publisert på Aftenbladet.no med Sjøen Andersens tillatelse.

For dere som ikke kjenner meg så veldig godt, har jeg blant annet skrevet masteroppgave om selvrensende solceller til havs som en del av mastergraden min i materialvitenskap for energi og nanoteknologi.

Før det gikk jeg ett år på ingeniør i fornybar energi. Jeg har undervist elever i hvorfor realfag er løsningen på klimakrisen. Jeg har jobbet med havvind og testing av ny teknologi for fornybar energi. Kjørt miljømandag på instagram for opplysing av mine venner og kjente for å vise hvor lett det er å ta mer klima- og miljøvennlige valg i hverdagen.

Jeg ble vegetarianer for snart fire år siden for å kutte egne utslipp. Av samme grunn er jeg pinlig opptatt av matsvinn og ber alltid om å få med rester hjem om jeg ikke klarer å spise opp.

Er du en nær venn, kan du risikere at jeg også spiser opp matrestene dine når vi er på restaurant.

Stort sett alle klær og sko kjøpes brukt eller arves – og jeg er veldig opptatt av hvilke materialer de er laget av. Jeg plukker søppel når jeg går tur (elske å gå tur) og hjemme er kildesorteringsregimet så strengt at samboeren vil spy når han spyler ut av peanøttsmør-glassene sine.

Jeg er, med andre ord, litt over gjennomsnittet engasjert i dette her.

Strandtur betur også strandrydding.

Å slutte i Norge betyr nesten ingenting

Så folkens, tro meg – hadde vi visst at det hadde hatt stor global klimaeffekt å legge ned norsk olje- og gassproduksjon, ja da hadde jeg uten tvil vært for det! Saken er bare den at det ikke hadde gjort noen særlig forskjell.

Eller vent, det hadde fått enorme konsekvenser for Norge – både på inntekt, arbeidsplasser og velferd. Men på globale klimagassutslipp? Nei.

Av verdens forbruk leverer Norge 2 prosent av oljen og 3 prosent av gassen. De mest positive rapportene som blir slengt på bordet om klimaeffekten av å legge ned produksjonen, sier at to tredeler av vår andel vil bli fylt av andre. Det betyr at vi i beste fall ville redusert utslippene knyttet til verdens olje- og gassforbruk med henholdsvis 0,7 og 1 prosent.

Altså et sinnsykt dyrt klimatiltak – med forsvinnende liten effekt. Spesielt når du tar hensyn til at produksjonen på sokkelen er ventet å minke med 65 prosent fram mot 2050, selv med nye funn – og til tross for stadig lavere utslipp knyttet til produksjon som følge av elektrifisering og Stortingets mål om 50 prosent kutt i utslipp innen 2030.

Folk må med!

Jeg er også redd for folkemotstanden mot klimakampen en slik nedleggelse ville ført til i Norge. Kan ytre venstre virkelig mene at folk skal få overskudd og vilje til å ta i et ekstra tak for klimaet når de blir fratatt jobben og pålagt sterke føringer for hva de får og ikke får gjøre i hverdagen? Det tror i alle fall ikke jeg. Vi må ha med oss folket om vi skal nå klimamålene!

Jeg tror på enkeltmennesket, og at både folk og næringsliv ønsker å ta grønne valg om vi legger til rette for det.

Derfor har Høyre i regjering blant annet lagt til rette for:

Diversifisering av norsk leverandørindustri gjennom næringsnær forskning og utvikling av grønn teknologi

Nye industrieventyr som havvind og hydrogen, gjennom blant annet åpning av de to første områdene og forslag te rammeverk for havvind.

Grønne investeringer i bedrifter over hele landet gjennom økt CO2-avgift og forutsigbare rammer for videre økning frem mot 2030.

Internasjonale klimakutt gjennom investeringen i Langskip, verdens første fullskala verdikjede for CO2-fangst, transport og lagring.

Og det funker.

Det grønne skiftet er i gang

De siste tre ukene har Tina Bru og jeg besøkt utallige bedrifter som tradisjonelt leverer til olje og gass, men som de siste årene ser mulighetene i det grønne skiftet og «gønner på» for å kutta sine utslipp og innta nye, bærekraftige markeder med ny teknologi eller nye løsninger. Aldri før har Norges samla eksport vært høyere enn første kvartal i år.

Og samtlige europeiske kollegaer etterspør detaljer rundt Langskip og mulighetene for at de kan transportere og lagre CO₂ hos oss. Og det er så viktig! For hele poenget må jo være at resten av verden må komme på banen og kutte sine utslipp raskere enn fy! Da må vi være tett på det globale klimasamarbeidet, og ikke dytte EU vekk, slik flere norske partier vil.

Folkens, vi er ikke i mål, men vi er sannelig på rett vei – og med stadig høyere fart. Og jeg skal i alle fall gjør mitt for at det skal gå endå raskere!

Om du har lest helt hit, skal jeg komme til poenget:

Kan vi «plis» slutte å diskutere klima og miljø som om alle som ikke vil legge ned «oljå» ikke tar klimaproblemene på alvor? Og heller begynne å diskutere de faktiske tiltakene og planene for at vi skal få dette til?

Takk!

