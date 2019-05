Farlig og useriøst om jernbanen

Akkurat nå frykter jeg for jernbanens framtid. Den plukkes fra hverandre, bit for bit. For å drive tog i Norge, har regjeringen opprettet en rekke selskaper som skal kjøpe tjenester av hverandre. Bane Nor eier skinnene, Mantena vedlikeholder togene, Entur selger billettene. Togservice selger kaffe og mat. Norske Tog eier og leier ut vogner. Vy kjører togene – i alle fall fram til de blir utkonkurrert av et utenlandsk selskap som slår dem på pris (men ikke kvalitet).

Hva alle disse selskapene koster i økte lønninger til direktører, stab, daglige ledere og kommunikasjonssjefer, kan man jo bare gjette. Hva dette betyr av økt byråkrati, internfakturering, misforståelser, feilprising og manglende samkjøring kommer i tillegg. Mens kostnadene stiger og ingen skjønner hvorfor, så er det én ting som synker – og det er ansvaret for helheten. Hvor skal du klage når toget er forsinket? Jeg vet ikke – men neppe der du kjøpte billetten.

Med Høyres velsignelse deles jernbanen opp til det ugjenkjennelige.

Fullt mulig

I Oslo gjør de det omvendt. 170 millioner reisende fraktes med trikk og t-bane hvert år, med ett selskap: Sporveiene. De eier, driver og vedlikeholder både vogner, skinner og holdeplasser. Det er fullt mulig å gjøre dette på en smart måte.

Statsministeren leder en regjering som er i ferd med å demontere nasjonens jernbane. Det er derfor urovekkende å lese Høyres program om jernbane. For hva står det om oppsplitting og konkurranseutsetting i deres valgprogram? Svaret er: Ingenting. Høyre har ikke gått til valg på dette. De mener ikke dette.

Bilpartiet Frp

De som derimot har programfestet å plukke jernbanen fra hverandre, er bilpartiet Frp. Frp har kort og godt en ravende hjemme-alene-fest med nasjonens jernbane. Å sette et bilparti til å styre norsk jernbane, er som å sette en pyroman som ansvarlig for brannstasjonen.

Dette har ikke nasjonen råd til. Likevel lar statsministeren dette skje, stoisk og apologetisk, det er nesten så man hører hennes «jeg ville kanskje ikke valgt akkurat den metoden», mens hun setter fingrene sammen på Merkels vis.

Men det er denne metoden hun må stå inne for. Mens de voksne er ute, har Solberg gitt Frp lov til å gå løs på interiøret. Med Høyres velsignelse deles jernbanen opp til det ugjenkjennelige.

Ansvaret pulveriseres

Det regjeringen holder på med er farlig. Det er fordi den organiseringen de vil ha bygger opp under en organisasjonskultur hvor det er lønnsomt å la ansvaret for helheten ligge. Når hver lille enhet skal maksimere inntektene og minimere ansvaret, blir konsekvensen at ansvaret for helheten pulveriseres. Motivet blir ikke lenger å gjøre kunden mest mulig fornøyd, men å sikre selskapets snevre og kortsiktige interesser.

Når de rød-grønne vinner stortingsvalget i 2021 skal vi ha slutt på dette borgerlige, ødeleggende togkaoset. SV vil slå sammen selskapene til ett selskap igjen – og det skal ikke hete Vy. Jernbanen er for viktig til å bli styrt av folk som ikke vil jernbanen vel. Den skal frakte folk rundt i Norge, ikke profitt ut av Norge.