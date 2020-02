Stopp utslippene, ikke utviklingen!

Kjernekraft må være en del av det grønne skiftet

DEBATT: Klimaendringene skjer nå, og Norges fremtid må være rettet mot det grønne skiftet. For at Høyre skal gjennomføre den mest klimavennlige politikken, må vi ta i bruk de midlene vi har.

Norge bør gjøre som blant andre Finland, som satser hardt på kjernekraft. Her det russiskbygde Loviisa-kraftverket, som ligger på en liten øy halvveis mellom Helsinki og grensen til Russland. Det ble satt i drift på 1970-tallet. Foto: Lehtikuva/Reuters/NTB scanpix

Fredrik Myklebust Iversen Leder, Høyres Studenter Stavanger

Andreas Helgøy Leder, Unge Høyre Stavanger

Sist helg vedtok Rogaland Høyre å utrede kjernekraft-utbygging i Norge. For oss unge var dette en stor seier. Forskning og satsing på kjernekraft har vært programfestet Høyre og Unge Høyre politikk i flere år, og det er på tide at vi endelig setter inn støtet.

Mye er endret

Olje- og energiminister Tina Bru sier at spørsmålet om kjernekraft «ble grundig behandlet i Stortinget på 1970-tallet og fikk den gang ingen støtte». Men mye har endret seg siden 1970-tallet. I thorium-utvalgets rapport fra 2008 ble forekomsten av thorium anslått å ligge på rundt 170.000 tonn, mens den i det internasjonale atomenergibyråets rapport fra 2019 ble anslått å ligge på 87.000 tonn.

Hvis det er noe vi kan hente fra disse faktaene er det to ting:

Norge har en enorm forekomst av thorium. Vi vet ikke hvor mye.

Det er dårlig politikk å bruke 50 år gammel forskning som basis for politikk. Mye har skjedd siden da, og dages kjernekraft-teknologi kan ikke sammenlignes med fortidens.

Stort næringspotensial

Mens land som Tyskland faser ut kjernekraften sin, for å heller bygge ut kullkraft, satser land som India, Kina og Finland stort på kjernekraft. Vi har enorme muligheter innenfor dette feltet, som ikke bare hviler på produksjon. Kjernekraft i Norge kan bety mye. Som en eksportnasjon kan Norge tjene stort på å eksportere thorium til andre land, noe som kan skape mange arbeidsplasser, bl.a. innen gruvedrift og transport.

Kunnskapsnasjonen Norge burde sitte i fremsetet i forskningen på fremtidens energikilder. Regjeringen satser stort på dette i statsbudsjettet, og vi må i denne satsingen inkorporere kjernekraft som en fornuftig energikilde for fremtiden energibehov.

Mulighetene er enorme, og det vil være et stort tap for fremtiden om vi ikke gjennomfører en grundig utredning om kjernekraftens plass i Norge. Kjernekraft vil være et viktig element i fremtidens energikalkyle, og det minste vi kan gjøre er å utrede hvilke måter Norge kan prege dette feltet for en mer klimavennlig fremtid.

Stopp utslippene, ikke utviklingen!

