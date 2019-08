Derfor trenger vi en byarkitekt

Arkitekt Rolf Skjelstad gir 24. juli uttrykk for en mistro til Venstres forslag om å opprette et byarkitektkontor. Venstres utrettelige kamp for trehusbyen og en bedre byutviklingspolitikk i Stavanger burde berolige ham.

Skjelstad gjør et poeng av at Stavanger kommune har 25 arkitekter som visstnok ikke har noen viktige funksjoner og han mener disse bør utnevnes til ledende posisjoner før man kan opprette et byarkitektkontor. I Venstre ser vi ingen motsetninger her. Nettopp ved å etablere en byarkitekt etter modell fra Bergen kommune, vil de mange dyktige arkitektene våre kunne søke om å jobbe i eller nettopp lede byarkitektkontoret.

Vi må hente erfaringer fra både Bergen og andre byer med lignende utfordringer som oss og deretter finne den stavangerske måten. Byarkitekten i Stavanger bør kunne være operativ fra sommeren 2020.

Skjelstad har en underlig teori om at flertallspartiene i Stavanger har drevet en slags målrettet utrenskning av lederansvar fra arkitektene som jobber i kommunen idag. Det er en påstand som med enkelhet kan avkreftes av både rådmannens stab, møteprotokoller, politiske journalister, og andre som har fulgt det politiske arbeidet i Stavanger.

I en tid hvor det skal bygges mye i byen vår, er det avgjørende at vi har noen velfungerende styringsmekanismer. Som kan sikre at utbyggernes ønske om inntjening og volum aldri får brukes som unnskyldning for nedbygging av trehusbyen. Eller at mangelfulle planbeskrivelser eller unnfallenhet i det politiske arbeidet, resulterer i byggeprosjekter som mangler en arkitektonisk utforming tilpasset stedets historie og egenart.

En byarkitekt vil være et forsterkende ledd i utviklingen av Stavanger og bør gis samme ansvar for det nye, som byantikvaren idag har for det gamle og verneverdige.

Den første store oppgaven til byarkitekten bør være å utvikle en arkitekturstrategi som skal være retningsgivende for arkitekturpolitikken som skal føres.

Venstre vil ikke at Stavanger skal utvikle seg til en by som er lik alle andre. Å satse på arkitektur er vesentlig for å gjøre byen attraktiv. Derfor vil vi ha en moderne byutviklingspolitikk hvor vår historie, egenart, bærekraftighet og innbyggeres behov settes først.