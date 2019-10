Stavangers toppkorps nok en gang hjemløse

Ved forrige korsvei var det 100-års jubilanten Stavanger Musikkorps av 1919 som hadde behov for større lokaler. Her fikk man en midlertidig løsning for oppkjøringsperioden til NM i april. Etter dette har det vært flere møter med kommuneadministrasjon, politikere og interesseorganisasjoner for å belyse problemstillingen rundt øvingssituasjonen til korpsene.

Gjentagende utfordring

En stadig gjentagende utfordring er det når elitekorpset Stavanger Brass Band sammen med Musikkorpset Gjallarhorn og Alexander Brass Band må ut av nåværende øvingslokale innen 31. mars 2020.

Ja, korpsene visste at den gamle tekniske fagskolen var et midlertidig lokale og et av Stavanger kommunes såkalte terminalbygg. Mye i lokalene hadde et midlertidig preg med kun kaldt vann, lys som ikke virket og manglende ventilasjon, men de tilgjengelige lokalene fungerte. Tre av regionens voksenkorps, med sine 100 musikanter hadde et sted å øve, et sted hvor utstyret kunne stå til neste øving, hvor det var plass til notearkivet, uniformene og alt utstyr som trengs for å drive et korps. Med slik infrastruktur er mye av de tekniske kravene dekket.

Manglende tilknytning

Der skolekorpsene som hovedregel har en naturlig lokalitetstilknytning både i navn og gavn, er voksenkorpsene ikke gjenstand for en like sterk knytning til en spesifikk skole eller bydel. Dette gjør at de vanskeligere får tilgang til lokaler på skolene, også i lys av at de beste og mest aktive voksenkorpsene har større krav til oppbevaring, antall timer, romstørrelse etc. De er derfor avhengige av at Stavanger kommune er med og tar ansvar.

Stavanger kommunes nylig vedtatte kulturplan sier: Etter voksenopplæringsloven paragraf 7 (og den tilhørende forskriften paragraf 10) er kommunen forpliktet til å stille vederlagsfrie lokaler til rådighet for kor- og korpsøvelser. I den samme kulturplanen er den konkrete situasjonen for de tre korpsene beskrevet.

Løsning?

Korpsene er utgangspunktet ikke kravstore, men lokalene bør ha en viss størrelse for å få plass til alle musikantene og utstyret. I tillegg kommer akustiske krav, inkludert takhøyde og kubikkmeter per musikant for at det ikke skal være helseskadelig å spille. Disse behovene er beskrevet i Norsk Standard, NS 8178, Akustikk i musikklokaler.

Korps er en viktig del av Stavangers fritidstilbud og opplæringsarena, for både barn og voksne. De korpsene som utgjør spydspissen i kvalitet og aktivitet er like avhengig av en formålstjenlig fysisk utviklingsarena som et lag som utøver en idrett. Det er å håpe at Stavanger kommune vil gjøre sin del av jobben til å få til en løsning på denne situasjonen.