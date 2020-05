Sola kommune trenger en ny ishall, i går!

DEBATT: 5. mai kunne vi lese i Solabladet at Sola kommune kommer til å invitere nabokommunene til å bli med å bygge en ny storstue i Sola allerede før nåværende storstue er ferdig bygget.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tore Medhaug. Foto: Privat

Debattinnlegg

Tore Medhaug Hockeyentusiast, men først og fremst pappa til Mathias og Emilie

Sola burde se til Kristiansund. De har fått til både badeland og ishockeyhall. De har til og med et fotballag i tippeligaen og en innbygger som er trener til et av verdens største fotballag. Ikke verst for en kommune med 3000 færre innbyggere enn Sola.

Arena Nordvest er en flott ishall reist av et spleiselag mellom kommune, fylke, stat og private med en kostnadsramme på 50 millioner kroner. I Solabladet kunne vi lese om en svømmehall til 768 millioner kroner med «alt inkludert». Til sammenligning kunne de i Kristiansund bygge både badeland og ungdomskole med en samlet prislapp på 239,1 millioner kroner.

Lavere terskel

Barn i Sola kommune som ønsker å spille ishockey, har fått en mye lavere terskel enn før. For noen år siden ville de tatt med seg den store og tunge hockeybagen på busstoppet uansett vær og vind og vente på buss nr. 143 i retning Stavanger. I dag kan de bli kjørt av foreldrene til et flott parkeringsanlegg tilknyttet ishallen.

Stavanger ishall har fasiliteter på et nivå som mange andre ishaller i Norge bare kan drømme om. Stavanger hockey har sannsynlig det største jenterettede rekrutteringstilbudet i Europa, og kan nå skryte av det som trolig er en av verdens største skøyte- og hockeyskoler. Den økende interessen for ishockey i hele Norge er utrolig spennende og lover godt for nivået på norsk hockey i årene fremover.

Les også Ny sprekk for Sola Arena: 6–9 millioner dyrere og enda mer forsinket

Ettersom at spillerne kommer fra hele nærmiljøet rundt Stavanger, er kapasiteten i ishallen på bristepunktet, noe som går utover både trivsel og kvalitet for de små. Skulle tilfeldigvis Oilers spille hjemmekamp samme dag som de små skulle trent, er det utfordringer med parkering også. Det knytter også store kostnader til bom, men det er en annen debatt.

Det er mange fellestrekk mellom Kristiansund og Sola. I Kristiansund har de et like spennende klima som Sola: Ingen snø om vinteren og ingen varme om sommeren; skiftende vær med milde vintre.

Kjeledress mot gulldress

Arena Nordvest er en fantastisk stålkonstruksjon på 12.500 m² kledd med PVC-duk. Denne duken skal gi en slags følelse av å være ute samtidig så den beskytter mot vind, regn og snø. Tenk om det private næringslivet kunne gått sammen og bygget noe tilsvarende? I fremtiden kunne vi hatt landslagspillere fra Tjelta, Sørnes, Tananger, Hålandsmarka og kanskje Grannes? Både kvinner og herrer.

Åpningskampen kunne vært mellom Sola Hockey og Stavanger Oilers. Geir Joa mot Tore Christiansen. Kjeledress mot gulldress

Kanskje kunne Mats Zuccarello stilt med noe utstyr? Det gjorde han i Kristiansund

Les også Kjepper i hjulene for ny sykkelvelodrom

Publisert: Publisert: 11. mai 2020 16:00