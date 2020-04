Økonomisjokket i bompengepakker

DEBATT: Hvordan er det mulig at kostnadsstyringen har vært så dårlig i bompengepakkene? Hvorfor har man ikke sett overskridelsene før det er for seint?

«Det er blitt rotet bort hundrevis av millioner kroner innbetalte bompenger på Nord-Jæren og på Haugalandet på planlegging av veier det ikke blir noe av», skriver Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen. Foto: Marie von Krogh

Hein Berdinesen Karmøy

Gunvar Mikkelsen Karmøy

Etter at Rogaland fylkeskommune tok over ansvaret for planlegging og drift av fylkesveiene fra Statens vegvesen 1. januar 2020, er det blitt avdekket store økonomiske problemer i bompengepakker som Nord-Jæren-pakken og Haugalandspakken, der det nå må kuttes over 2 milliarder kroner i hver pakke. Økonomisjokket er stort i de politiske styringsgruppene for pakkene, som består av ordførere, varaordførere, representanter fra fylkeskommunen, og vegvesenet.

Bommet kraftig

Det har vist seg at problemet er todelt: Vegvesenet har bommet kraftig på kostnadsberegninger og har planlagt for mange overdimensjonerte prosjekter, med store gap mellom forventede inntekter og utgifter som konsekvens.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak tegnet et illustrerende bilde i Stavanger Aftenblad 22. april, med Nord-Jæren-pakken som eksempel: Man «har ikke forstått de enkleste bokføringsprinsipper; forskjellen på hva som er gjeld og reelle penger. Og hvem har bestemt at vi skal ha en firefelts bru over godsterminalen på Ganddal som ikke har trafikkgrunnlag».

De samme problemene har vi altså på Haugalandet. Flere prosjekter må nå utgå av Haugalandspakken grunnet svak kostnadsstyring og overdimensjonerte prosjekter.

Styringsgruppa i Haugalandspakken har forøvrig forsøkt å dekke inn kostnadene gjennom økte takster, men fått nei fra regjeringen.

Selv om de økonomiske problemene i Haugalandspakken har vært kjent en tid, er det ikke før fylkeskommunen tok over ansvaret over planlegging fra vegvesenet at det er blitt tatt grep for å redde stumpene i pakken. Vi regner med at det samme nå vil skje i Nord-Jæren-pakken.

Noen må vel stilles til ansvar?

Hvordan er det mulig at kostnadsstyringen har vært så dårlig i bompengepakkene? Hvorfor har man ikke sett overskridelsene før det er for seint? Det er blitt rotet bort hundrevis av millioner kroner innbetalte bompenger på Nord-Jæren og på Haugalandet på planlegging av veier det ikke blir noe av. Noen må vel stilles til ansvar?