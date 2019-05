Ap svartmaler barnefattigdommen i Stavanger

Barnefattigdom er den store valgkampsaken og uansett hvor mye bedre det kommer til å gå og hvilke tiltak som settes inn, er de forpliktet til å reagere negativt og hevde at det ikke er godt nok. Det store flertallet av Stavangers innbyggere er grådige og kalde, fordi det visstnok skal være helt spesielt mange barnefamilier med lav inntekt her. De gjentar stadig bløffen om at vi er den byen med størst økning i antall barn som lever i lavinntektsfamilier. Og de kommer til å gjenta den frem til valget.

Nessa Nordtun baserer seg på to til tre år gamle tall. Oljekrisen startet i 2014 og nådde sitt bunnpunkt sommeren 2017, så tallene inneholder data fra et Stavanger der «blodet rant i gatene». Men selv i den verste tiden lå Stavanger under landsgjennomsnittet i antall barn i lavinntektsfamilier. I statistikken lå vi langt bedre an enn Oslo, Kristiansand, Fredrikstad, Drammen og Sarpsborg i 2007. Vi var bedre enn Bergen og på linje med Trondheim i 2007. Det samme er vi i 2017, selv om vi tar innpå. Altså vil Nessa Nordtun gjøre en håndterbar situasjon, til en ekstraordinær krise. Det er å svartmale.

Vil Ap stenge grensene?

Ja, barnefattigdommen har økt i de tøffe årene 2014 til 2017. I samme tidsrom har vi også tatt imot flyktninger. Vi vet at mange i denne gruppen lever på sosialhjelp i flere år før de kommer ut i arbeid, noe som gjør at barna deres automatisk havner i statistikken for «barn i lavinntektsfamilier». Med andre ord er en stor årsak til barnefattigdomsstatistikken at vi nettopp er varme og inkluderende og tar i mot dem som trenger hjelp, og slett ikke kalde og avvisende. Vil Ap stenge grensene for å komme godt ut på statistikken?

Studenter som får barn i studietiden blir også fort kategorisert som en «lavinntektsfamilie». Tror Ap at disse familiene føler seg fattige, og nærmest ute av stand til å gi sine barn en god oppvekst?

En familie havner i kategorien «lavinntektsfamilie» hvis den samlede husholdningsinntekten er under 60 prosent av medianinntekten i kommunen. I Stavanger er medianinntekten høyere enn landsgjennomsnittet. Altså ville en som er definert som fattig i denne statistikken, kanskje være rik i en kommune med lavere medianinntekt?

Viser ikke i statistikken

Barnefattigdom er et viktig tema, og en prioritet for flertallspartiene. Den lange listen med tiltak vi har fått på plass viser nettopp det. Forskjellen på oss og Arbeiderpartiet er at vi skjønner at statistikk fungerer dårlig til floskelpreget svartmaling. Vi ser menneskene og historiene bak tallene. Vi ser flyktningene, studentene, alenemødrene og familiene der en av foreldrene er blitt arbeidsledig, og vi gir barna den hjelpen de trenger. Ingen av de kostnadsreduserende tiltakene som gratis fritidsaktiviteter, bolig, leker, klær, transport og lignende slår ut på denne statistikken, den måler bare inntekt. De mest effektive tiltakene som kommer barna direkte til gode, viser altså ikke på statistikken.

Hvis Kjell Inge Røkke flytter til Stavanger, vil naboene ifølge statistikken bli fattige over natten. En løsning på barnefattigdom er å forvise Stavangers hundre rikeste mennesker til Sandnes. En rød drøm, men et skatteinntektsmessig mareritt.

Tusenvis av nye jobber

Heldigvis ser det bedre ut enn på lenge i Stavanger. Sosialhjelpsutgiftene har gått ned i både 2018 og 2019, og vi er omtrent den eneste byen der det skjer. Det skapes tusenvis av nye jobber i året, og ledigheten faller. Det viser at blå politikk virker, og avslører rød retorikk som tom og destruktiv. Vi kan ha god samvittighet, for vi gjør mye og skal stadig gjøre mer! Fra Ap savner vi redelighet i denne debatten, og anstendighet nok til ikke å kalle hverken flertallspolitikere eller en stor andel av Stavangers befolkning for kalde og grådige mennesker.