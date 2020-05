Brønnplugging kan gi 4000 oljejobber

DEBATT: Det er utrolig at vi som rik oljenasjon ikke ser mer på muligheter som finnes, men i stedet pøser på med støtte for å holde produktive folk ute av arbeid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Alt for mange snakker petroleumsnæringen ned fremfor å se de muligheter som ligger på sokkelen også i nåværende situasjon», skriver Pål Morten Borgli. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Pål Morten Borgli Varaordfører i Sandnes, Frp

Vi bør alle stå stolte og rakrygget opp for vår viktigste næring, og ikke minst støtte opp om alle de modige menn og kvinner som reiser til havs for sikre landets inntekter. Alt for mange snakker petroleumsnæringen ned fremfor å se de muligheter som ligger på sokkelen også i nåværende situasjon.

Sikrer viktige arbeidsplasser

Å utvinne olje og gass er strengt regulert og har lang horisont som strekker seg mye lengre enn svingende råvarepriser. Og Norge har med stor tillit i bransjen et rammeverk som stimulerer til investeringer og sikker drift. Bransjen sikrer også viktige arbeidsplasser over hele landet med store positive ringvirkning.

Det tar lang tid fra leting, analyser, beregninger, oppstart/bygging, drift og til sist nedstenging og plugging. Her ligger mye forpliktelser på selskapene som må avveie sine investeringer.

Det er på Norsk kontinentalsokkel boret et sted mellom 3500 og 4000 brønner og de aller fleste av de brønnene som ikke er i produksjon er stort antall av disse midlertidig plugget.

Det er mange årsaker til det, og det har vært en bransjestandard som i mange tilfeller er fornuftig. Men mange av disse brønnene skal måtte plugges permanent som en del av produksjon og utviklingsplanen for feltet, og for å hindre lekkasjer. Ved høy etterspørsel etter olje vil det selvsagt være mer fristende å styre kapitalen mot mer leting og utvinning for selskapene, og kanskje drøye lengst mulig med å avslutte og plugge permanent. Her mener jeg det nå finnes en unik mulighet i dagens situasjon med lav etterspørsel og høy ledighet blant fagfolk i bransjen.

Hvis vi antar at mellom 1000 og 2000 brønner må plugges av flyttbare borerigger, har vi et spennende regnestykke for vår region og ikke minst staten. Nå bør staten gi en ekstra gulrot til operatørene som innehar lisensene, og dermed også forpliktelsene til plugging. Kostnadene vil uansett gi selskapene 78 prosent dekning i form av skatteavskriving.

Dersom staten gikk inn og stimulerte 10 milliarder kroner øremerket brønnplugging, ville det kunne gi oppdrag for fire flyterigger i to år dersom man legger til grunn rundt 200 brønner årlig, men det tallet kan øke enda mer. Dette vil igjen i hele verdikjeden om lag 4000 jobber.

Dersom dette settes i gang nå, i en tid hvor riggratene er nesten det halve av normalen som ligger på et sted mellom 350.000 og 400.000 dollar døgnet, vil det oppnås ytterligere gevinster.

Opprettholde viktig kompetanse

Denne aktiviteten kan gi enorme effekter, og vi kan opprettholde viktig kompetanse og utvikle vår offshoreteknologi ytterligere. Dette er arbeid som likevel må utføres. Det vil sikre brønnene mot utslipp.

Å utføre disse oppgavene vil heller ikke gi ny olje- og gassproduksjon, så dette bør være musikk i ørene også for miljøbevegelsen. Nå er det viktigere å ha folk i arbeid enn å betale for å holde folk hjemme.