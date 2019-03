Å være feminist er å kjempe for likestilling, noe jeg absolutt gjør. Jeg kjemper for like muligheter uavhengig av kjønn, religion, alder og hudfarge. Diskrimineringsloven og annet regelverk i Norge er bra, men ikke bra nok. Fremdeles blir kvinner spurt om hvor de ser seg selv om 10 år, og om vi svarer at vi ønsker barn innen da vil dette påvirke om vi blir ansatt eller ikke. Dette er en av utfordringene vi fremdeles ser, og som jeg ønsker å bekjempe.

Høyre deltok på parolemøtet

Randi Mobæk fra Rogaland Ottar påstår i et innlegg 15. mars at jeg er arrogant grunnet mitt innlegg om å ønske en kvinnedag for alle. Jeg synes det er arrogant av Ottar å si at jeg ikke skjønner 8. mars. Flere fra Høyre deltok på parolemøtet, og vi fikk gjennom tre paroler som vi gikk bak. Vi sier nei til kjønnslemlestelse, prioriter etterforskning av voldtekt og likestill turnus og skiftarbeid. Jeg gikk selv i toget under sistnevnte parole, og hadde flere fra Høyre med meg. Kritikken min går mot at alle innlegg under 8. mars handlet om å kritisere regjeringen – noe som gjør at vi som stilte opp med Høyre-jakker følte oss lite velkomne.

Vi må ha stor takhøyde for hvem som kan kalle seg feminister. Kvotering er et mye brukt tiltak for å skaffe likestilling, men selv mener jeg at dette er diskriminerende. Jeg ønsker aldri å få en stilling fordi jeg er kvinne, men fordi jeg er dyktig. En slik debatt ønsker jeg å fremme, uten å bli stemplet som individualistisk.

Må stå sammen

Vi må stå sammen for et likestilt samfunn, og selv om Ottar og jeg ikke er enige om hvordan vi skal dette til, må begge meninger kunne representeres 8. mars. Nå er det ett år til neste gang, men da ønsker jeg meg en mer tverrpolitisk kampdag hvor også høyrefeministene kan si sitt.