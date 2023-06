Biskopen og etterretninga

KRONIKK: Ein biskop som sam­arbeidde med den militære etter­retninga for å kontrollera kvenane, er eit grelt døme på overgrep.

Biskop Eivind Berggrav stolte ikkje på kvenar og samar.

Johannes Morken Redaktør, Stefanusalliansen

Norsk historie om handsaminga av etniske og religiøse minoritetar er ikkje lys. Overgrepa går også djupt inn i Den norske kyrkja. Sannings- og forsonings­kommisjonen har avdekt at Eivind Berggrav, som biskop i Hålogaland (1928–37), var den ivrigaste av biskopane til å støtta fornorskingspolitikken retta mot samar og kvenar. Biskopen såg kvenane som aggressive og ein tryggingspolitisk trussel. Han meinte at kvenane var dregne mot Finland og frykta at samar og kvenar i ein gitt situasjon kunne inngå i ein allianse mot Noreg.

Berggrav gjekk difor inn i eit nært samarbeid med den militære etterretningstenesta. Han fekk ei sentral rolle i å samla inn informasjon om kvenane i bispedømet, med hjelp av prestar og lærarar.

Be om orsaking

Det er smertefullt å lesa om biskop Berggravs innsats for fornorsking av samar og kvenar. Eg tek for gitt at Den norske kyrkja tek nye steg mot forsoning. Biskop Olav Øygard har heilt rett i at Kyrkja i dag må be om orsaking.

Staten må ta tydelege oppgjer og følgja opp med tiltak, for å skapa forsoning her heime. Men det må også til for å skapa truverd i norsk innsats for å verna etniske og religiøse minoritetar i andre land.

Å stempla etniske og religiøse minoritetar som ein tryggingspolitisk trussel, er ein kjent mekanisme. Vi ser det i grufulle valdsbølgjer i India der kristne vert valdeleg angripne av krefter som vil skapa eit India for hinduar. Vi ser det i Iran, der bahaiar og kristne konvertittar vert dømde til fengsel etter tiltalar om at dei handlar mot nasjonal tryggleik eller er agentar for utanlandske makter og utanlandsk religion.

Viktige skilnader

Biskop Berggrav hadde studert religionspsykologi og ville vinna kvenane og samane utan tvangsmiddel, fortel Sannings- og forsoningskommisjonen. Han ville vinna dei ved mellom anna å støtta dei materielt. Poenget er ikkje å setja likskapsteikn mellom biskopen i Hålogaland og valdelege hinduekstremistar i India eller eit brutalt ayatolla-regime i Iran.

Leiande bahaiar og kristne konvertittar, som er religiøse minoritetar i Iran, vert overvaka, arresterte og tidvis bura inne. Det iranske ayatolla-regimet nektar også dei små, godtekne etniske, kristne minoritetane (armenske og assyriske kristne) å bruka nasjonalspråket, igjen av frykt at muslimar skal velja kristen tru ved å møta denne trua på sitt eige språk. Å tvinga minoritetane til å bruka eigne etniske språk er i Iran eit middel til å kontrollera dei.

I Noreg ville derimot sterke krefter tvinga samar, kvenar og skogfinnar til å leggja vekk språket sitt og bli norske, fullt og heilt.

Hand i hand

Det er likevel viktige fellestrekk mellom biskop Berggrav og India og Iran: Skuldinga er at minoritetar mellom anna utgjer ein trussel mot nasjonal tryggleik. Og religiøs og politisk makt går hand i hand i undertrykkinga.

Det var ulike stemmer innan kyrkje og misjon i synet på ikkje minst omfanget av fornorskingspolitikken. Men i sum skjedd det overgrep, også i Guds namn.

Det er lett å bruka mot Noreg at vi – både statsmakt og kyrkjemakt – har sett på dei etniske og religiøse minoritetane våre eigne som eit farleg problem, og at vi difor skal halda munn når andre undertrykkjer sine. Forfølginga aukar i store og mektige land, der Kina også må inkluderast.

Halda munn skal vi ikkje. Vår eiga mørke historie gjer at vi kan forstå mekanismane i undertrykkinga. Men då må oppgjeret med overgrepa og tiltak for forsoning vera så tydelege at det ikkje er tvil om at vi først feiar for vår eiga dør. Denne feiinga kan så bli ein styrke i kampen for trusfridom og religiøse og etniske minoritetar.

Jødar som trussel

Så er det grunn til å minna om at kyrkje og statsmakt hadde gått hand i hand også før fornorskingspolitikken mot samar, kvenar og skogfinnar blei vedteken og gjennomført. Prest og lensmann gjekk i tospann for å prøva å knusa rørsla som vaks opp rundt Hans Nielsen Hauge. Ein sentral prest som Nicolai Wergeland var blant dei ivrige forkjemparane for «jødeparagrafen» som kom inn i Grunnlova i 1814. Den gongen var det jødar (og jesuittar) som blei stempla som ein trussel mot den unge, norske nasjonen.

Biskop Eivind Berggrav sammen med daværende kronpris Harald på Akershus festning før 17. mai-gudstjenesten der i 1945.

Biskop Berggrav vart i 1937 biskop i Oslo og den sentrale leiaren i både Den norske kyrkja og den kyrkjelege motstandskampen under krigen. Der protesterte han tydeleg mot antisemittismen. Men han svikta jødane då det gjaldt, ved ikkje å protestera mot forfølginga og heller ikkje mobilisera mot arrestasjonane. Ikkje før det var for seint. Jødane var ikkje viktige, og Berggrav frykta konsekvensane for Kyrkja ved å stå opp for jødane.

Det er tid for å vedkjenna urett. Slik kan vi rusta oss for endå sterkare innsats for dei som lid under dagens urett og grove forfølging.

