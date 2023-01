Framsnakk for å motvirke hets

DEBATT: God dialog begynner gjerne med å strekke ut en hånd. Jeg begynner gjerne.

«Politikk trenger ikke være bitter konflikt, det kan fint være god dialog», skriver Ingvild Sørensen.

Ingvild Sørensen Kommunestyremedlem i Stavanger og nestleder i Utvalg for oppvekst og utdanning, MDG

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I år er det valgår! For oss som har sagt ja til å stå på liste i kommune- eller fylkestingsvalg, blir det noen spennende og krevende måneder.

Men i et valgår er de som stiller til valg, ekstra utsatt for hets, trusler og personangrep. Spesielt kvinner rammes. To av tre kvinnelige politikere sier de har blitt utsatt for netthets og trakassering på nett. Trolig er det flere som ikke stiller til valg fordi de ikke ønsker å utsette seg for dette. Jeg mener at alle som stiller til valg, har et felles ansvar for å bidra til å rette søkelyset på sak og ikke person, og at vi alle må stå samlet mot og ta avstand fra hets, trusler og personangrep. Og jeg tror at en måte å gjøre det på, er å fremheve det gode hos andre politikere.

De folkevalgte jeg har møtt er stort sett

brennende opptatt av å gjøre noe bra

for kommunen sin og lokalmiljøet sitt.

Motvirker politikerforakt

I kommunestyregruppa til MDG i Stavanger har vi som prinsipp at vi alltid skal prøve å snakke fint med og om våre politiske motstandere, og gi skryt der det er på sin plass. Vi prøver å snakke mest om vår egen politikk, og tror vi kommer lenger med det enn med å snakke ned andre. Og vi tror vi motvirker politikerforakt ved å oppføre oss fint selv.

For politikerforakt er en stor trussel mot demokratiet. Mange tror kanskje at politikk er heltidspolitikere som bruker dagene sine til å krangle. Men folkevalgte i lokalpolitikken er stort sett vanlige folk med helt vanlige jobber, men med en krevende hobby. Vi er lærere, fysioterapeuter, SFO-ansatte, sosionomer, kiropraktorer og studenter som driver med politikk mellom jobb og familie. Og til tross for at mediene selger flere klikk på uenighetene, er vi lokalpolitikere ofte rørende enige om de store linjene.

Respekt for andres meninger

De folkevalgte jeg har møtt er stort sett brennende opptatt av å gjøre noe bra for kommunen sin og lokalmiljøet sitt. Om de tenker at det er å tilrettelegge for mer bilkjøring, så er jeg personlig dypt uenig med dem, men jeg har likevel stor respekt for at de har sine meninger.

Politikk trenger ikke være bitter konflikt, det kan fint være god dialog. God dialog begynner gjerne med å strekke ut en hånd. Jeg begynner gjerne. Jeg vil framsnakke noen av kvinnene som jeg syns markerer seg i Stavanger-politikken på en positiv måte:

Christine Hartvigsen (Frp) er en dyktig dame som ikke tar ordet unødig i politiske møter, men når hun gjør det, er det grundig, gjennomtenkt, klart og hardtslående. Vi har ikke mange Frp-kvinner i kommunestyret, men de vi har, er virkelig hel ved.

Mette Vabø (Venstre) var en nokså fersk politiker da hun endte opp som gruppeleder i Venstre. Jeg syns hun er utrolig tøff som har våget å kaste seg ut i politikken med hele seg. Hun er en sånn kvinne jeg heier på, som ikke stanser ved spørsmålet om hun tør og om hun får det til, men som gønner på. Og hun har gjort en veldig god jobb til nå.

Anne Kristin Bruns (KrF) er en engasjert kvinne med mye erfaring og hjertevarme. Hennes stemme er alltid tydelig til stede i debatten når det gjelder barn, ungdom, eldre og de som står utenfor i samfunnet. Hun er en god ombudskvinne som jeg tror gir de som har stemt på henne, valuta for stemmene.

Skape god debatt

Jeg oppfordrer mine med-folkevalgte eller deg som stiller til valg i år til å framsnakke en folkevalgt du ikke nødvendigvis alltid er enig med, men som du likevel syns er god til noe. Sammen kan vi skape en god debatt.