Stavanger som idrett- og konferanseby mot 2026

DEBATT: Vi i Stavanger Arbeiderparti ønsker å satse på Stavanger som idrettsby, og vil derfor utvikle og styrke fasilitetene på Forum-området betraktelig.

Ved å styrke dette området ytterligere og ta bruk av potensialet som finnes her, er jeg sikker på at Stavanger som idrett- og konferanseby vil kunne vokse seg enda større frem mot 2026.

Ida Bøe Formannskapsmedlem (Ap)

Det ligger mye potensial i området tilknyttet Stavanger Forum. Dette må vi utnytte enda bedre til fordel for Stavanger – både som idrettsby og konferanseby.

Ved å styrke Forum-området kan vi tiltrekke oss flere og større mesterskap innen forskjellige idrettsgrener. Satsingen vil også kunne legge til rette for bedre muligheter innen topp- og breddeidretten som disponerer området. Styrkingen av området vil igjen være til stor fordel for kongressfunksjonene tilknyttet stedet, med bedre fasiliteter til sine arrangementer. Rett og slett et vinn-vinn prosjekt for alle involverte parter.

Banekapasiteten til Stavanger Tennisklubb på Forum-området har stått på stedet hvil siden 1984. Det er altså nærmere førti år siden banene ble oppgradert. Noe som har preget tennismiljøet med stor usikkerhet og uforutsigbarhet i de senere årene. Derfor gikk vi i fjor, sammen med samarbeidspartiene våre, inn for å sikre tilstedeværelsen og fremtidsutsiktene for Stavanger Tennisklubb. Vi har initiert både til oppussing og utviding av tennishallen – som nå skal overholde internasjonale mål. Prosjektet inkluderer også utbygging av hele tre baner til verdens raskest voksende sport, nemlig padel.

I neste skritt i arbeidet med å styrke Forum-området, følger etablering av ny konkurransearena for topp- og breddeidretten tilknyttet de øvrige hallene. Arenaene må da bygges på en slik måte at de også bidrar til å styrke mulighetene for kongressvirksomheten her i fremtiden.

I samarbeidspartiene (Ap, FP, MDG, R, SV og SP) sitt budsjett for 2023, har vi på bakgrunn av dette utarbeidet et forslag om en mulighetsstudie for utbygging av ny tennishall og ny storhall for håndball på Forumområdet. Ved å styrke dette området ytterligere og ta bruk av potensialet som finnes her, er jeg sikker på at Stavanger som idrett- og konferanseby vil kunne vokse seg enda større frem mot 2026.