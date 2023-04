Fylket vårt treng fleire fagskuleutdanna

UTDANNING: 15. april er fristen for å søke høgare utdanning. Rogaland er i enorm endring, og for å sikre fylket vårt konkurransekraft og omstillingsevne, er me heilt avhengige av at mange av dei komande studentane vel høgare yrkesfagleg utdanning.

Hanne Marte Vatnaland Førstekandidat Rogaland Senterparti

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Senterpartiet har vore forkjempar for praktisk undervisning og yrkesfaga sin stilling i skulen, og det same gjeld fagskulen. Akademiske studiar er nemleg ikkje den einaste vegen til høgare utdanning. Høgare utdanning er også yrkesfagleg høgare utdanning, og fagskule er det utdanningsnivået kor NHO-bedrifter har desidert størst behov. Fagskulen vil difor spele ei svært viktig rolle i å dekke behova som arbeidslivet i Rogaland har for kompetanse i årene framover.

Fagskulen i Rogaland har hatt ein eksplosiv vekst dei siste åra, og i årets statsbudsjett har regjeringa lagt inn ytterlegare 50 nye plassar. Før jul vart Fagskulen i Rogaland dessutan tildelt status som «senter for framifrå høgare yrkesfagleg utdanning». Regjeringa satsar tungt på fagskulane, og Rogaland utmerker seg.

Tidlegare i år opna Norge sin første batterifagskule med skreddarsydd studium for batteriindustrien i samarbeid mellom fagskulane i Innlandet, Nordland, Viken, Vestland og Rogaland. Dette er ei påmelding for Norge inn i eit verdsmeisterskap innan batterikompetanse. I tillegg er Fagskulen i Rogaland sentral i å utvikle heilt nye utdanningar innan vind og energilagring. På denne måten kan næringslivet i Rogaland sikre seg relevant kompetanse på nye område innan energiomstilling og grøn industri.

Eg håper fleire komande studentar får auga opp for dei moglegheitene som ligg i ein fagskuleutdanning, for det treng fylket vårt.