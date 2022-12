Diskriminering av psykisk syk ungdom

DEBATT: Hva tenker politikerne når de diskriminerer psykisk syke i forhold til somatisk syke når det gjelder muligheten for å inkluderes i Rogaland fylkeskommune sin nettskole?

«Vi skipper heller en ferie og kjøper flere fag i privat nettskole dersom det fungerer for vår sønn», skriver anonym mor.

Anonym kvinne (Aftenbladet kjenner vedkommendes identitet)

Jeg er mor til et barn som tidlig viste tegn til skolevegring. Han avsluttet 10 års skolegang i vår. Femte, sjette, sjuende, niende og tiende var han bare sporadisk på skolen. Det har vært utrolig krevende år.

Begrepet «livssorg» ble introdusert for meg av psykolog Janette Røseth da hun hadde foredrag i Egersund kulturhus tidligere i år. Hun definerer livssorg som den sorgen vi alle i familien opplever når barna våre har det vanskelig. Livssorgen handler om ikke å klare å beskytte dem vi helst vil beskytte – mot alt som er vondt og smertefullt. Det handler om noe av det såreste foreldre kan oppleve.

Diskrimineringen i Rogaland fylkeskommune i 2022 er skremmende.

Sliten av å kjempe

Jeg er så sliten. Sliten av å kjenne på skammen av å ikke få til det som jeg alltid har tenkt på som en selvfølge, sliten av å kjempe for at mitt barn skal få opplæring selv om det ikke klarer å gå på skolen, sliten av å gruble over hvordan framtiden skal bli for ham, sliten av tanken på hvordan dette påvirker søsken. Hvor mange ganger har jeg ikke ønsket at det var mulig å melde oss ut av hele samfunnet!

Denne høsten startet barnet vårt på videregående skole. Han hadde så lyst til å klare det. Hele sommerferien vår gikk med til å motivere ham, holde humøret hans oppe, vurdere hvor mye vi som foreldre skulle «mase» om skolen. Han klarte å gå på skolen noenlunde fram til høstferien. Så var det stopp. «Eg holdt ud ei uga ekstra, for eg at vett du håbte så veldig, mamma. Det går alligavel dessverre ikkje. Unnskyld!»

Ja, du leste riktig!

Så er det å sette seg ned sammen – som utallige ganger før. Han vil oppsøke rådgiver på skolen. Siden barneskolen har han ønsket å gå på nettskole. Det vil han snakke med rådgiver om. Fra rådgiver kommer han hjem og forteller at nettskole er en mulighet, men at det er noe vi selv må betale for. Rogaland fylkeskommune har nettskole, men den er bare for de med somatisk sykdom, ikke psykisk sykdom. Ja, du leste riktig!

Vi velger minste motstands vei og kjøper ett fag på privat nettskole. Vi er heldig som har anledning til å betale 4300 kr for første fag. Gutten sitter nå på rommet og gjør skolearbeid.

Jeg mener det er veldig viktig at jeg gjør det som står i min makt for at gutten skal få en utdannelse. Ingen ønsker å være avhengig av Nav. Utdannelse for 16-åringen vil gjøre hans seinere jobbmuligheter større, samtidig som det akkurat nå fyller hverdagen hans med innhold. Slik tenker jeg. Men hva tenker politikerne når de diskriminerer psykisk syke i forhold til somatisk syke når det gjelder muligheten for å inkluderes i Rogaland fylkeskommune sin nettskole?

Skipper heller en ferie

For vår del er toget gått. Jeg orker ikke flere kamper mot det offentlige systemet. Vi skipper heller en ferie og kjøper flere fag i privat nettskole dersom det fungerer for vår sønn.

Rådgiver på skolen beklager fylkeskommunens regler om nettskole kun for somatisk syke, men opplyser at saken skal opp politisk, og at det kanskje blir en endring fra høsten 2023. Diskrimineringen i Rogaland fylkeskommune i 2022 er skremmende.

Jeg forventer at også elever som på grunn av psykisk sykdom har behov for nettskole, kan starte allerede i januar 2023!

Vi får se hvem som får min stemme ved neste valg.