Hva hjelper det å legge til rette på skolen, hvis eleven ikke kommer seg videre?

DEBATT: Sønnen min har hatt tre år på et tilrettelagt tilbud i videregående. Vi lurer på om han har fått tre år på videregående opplæring i fritidsaktiviteter og sosialt samvær. Fint det, men hva skal han gjøre nå?

Hvis elever er for syke til å få opplæring, burde de gjerne fått behandling og ikke brukt opp skoleretten sin på noe som ikke kan brukes til noe etterpå.

Anonym kvinne (Aftenbladet kjenner vedkommendes identitet)

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Aftenbladet har de siste ukene skrevet om tilrettelagt tilbud i den videregående skolen i Rogaland. Når jeg leste lederen 22. mai med tittelen; «Vet de hva de gjør?», følte jeg for å sende et svar med ønske om å vise andre sider av saken.

Jeg har en sønn som har gått 3 år på videregående på et tilrettelagt tilbud. På grunn av sønnen min og de fine lærerne som arbeider på skolen og som gjorde det beste de kunne, ønsker jeg å være anonym. På ungdomsskolen hadde han mye fravær og han deltok nesten ikke i undervisningen. Han var deprimert og hadde angst. Det å begynne på videregående skole ble en ny begynnelse for ham. Han både bestemte seg for å forsøke å gjennomføre, samtidig som skolen tok imot ham på en trygg og god måte. Han fikk gode voksne rundt seg som han trivdes med og han opplevde mestring. Han fikk gode opplevelser i friluftsliv, praktiske gjøremål og sosialt. Dette var veldig betydningsfullt for ham og hans helse ble bedre av å gå på skolen.

Nå er han ferdig på videregående. Til tross for så fornøyd vi har vært med tilbudet, opplever vi at han sitter igjen med svært lite som gjør ham kvalifisert til yrkes- eller studielivet. Han har ikke rett til å bli ung ufør fordi han har evner og muligheter for å bidra i samfunnet. Vi foreldre har en hjemmeboende sønn som vi ikke vet hvordan vi skal hjelpe videre. Det var vanskelig for skolen å legge til rette for at han skulle få karakter i de tre fagene han vanligvis er god på, så det har han ikke fullført.

Hvis elever er for syke til å få opplæring, burde de gjerne fått behandling og ikke brukt opp skoleretten sin på noe som ikke kan brukes til noe etterpå. Alle gode tanker og tilrettelegginger er ikke verdt noe annet enn en god periode hvis ikke det kan brukes til noe senere i livet. Vet de hva de gjør når de velger bort elevens mulighet for å kvalifisere seg for arbeidslivet?