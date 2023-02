Samarbeid med oppstarts­bedrifter for grønn omstilling

KRONIKK: Å samarbeide med grønne oppstartsbedrifter har blitt stadig mer populært de siste årene. Med sine teknologiske ferdigheter – som bidrar til å redde planeten – hjelper oppstartsbedrifter andre å bli grønnere.

Over 4000 matbedrifter – fra store matkjeder til lokale bakerier – samarbeider med den grønne oppstartsbedriften Too Good to Go og selger rester billig for å redusere matsvinn.

Andra Riandita Postdoktor, Handelshøyskolen ved UiS

På fredag ettermiddag, på vei hjem fra jobb, sjekket jeg Too Good to Go-appen mine, for muligens å finne en magisk pose med mat jeg kan ta med meg hjem. Jeg finner ofte gode tilbud fra lokale bakerier, en pose fylt opp med brød og wienerbrød, klar til å bli servert til familiens helgefrokost. Noen ganger er det så mye i posen at vi til og med fortsatt har noe igjen til helgens fjelltur.

Too Good to Go, som mange andre oppstartsbedrifter som ble opprettet i dette tiåret, har som mål å kombinere økonomiske mål med samfunnsmål. Et samfunnsmål kan dreie seg om å eliminere matsvinn, slik Too Good to Go ønsker å gjøre, eller fremme bærekraftig livsstil gjennom eksempelvis å bevisstgjøre forholdet til konsum.

Et eksempel på det sistnevnte er Fjong, som driver med klesutleie.

Grønne oppstartsbedrifter, som de ofte kalles, designer en forretningsmodell som lar dem skape inntekter, samtidig som de har positiv miljømessig og sosial innvirkning på samfunnet omkring.

Bransjegiganter som ønsker

seg grønne løsninger, bør se

på mulig samarbeid med

grønne oppstartsbedrifter.

Tjene penger, redde planeten

Grønne oppstartsbedrifter redefinerer suksess, og dermed dens beregninger, utover det de «tradisjonelle» oppstartsbedriftene tidligere kunne satset på, for eksempel totalt adresserbart marked, oppbevaringsgrad og levetidsverdi. Mens de «tradisjonelle» beregningene også betyr noe, vurderer grønne oppstartsbedrifter også andre typer størrelser som reduserte CO₂-utslipp, vannbruk, energibruk eller mengde reddet mat som ellers går til spille.

For å gjøre det, stoler disse oppstartsbedriftene ikke bare på ferdighetene sine til å hjelpe til med å redde planeten, men også på sin teknologiske kompetanse. For eksempel har Too Good to Go en avansert geolokaliseringsfunksjon, et tiltalende grensesnitt for kunder og enkel integrasjon med supermarkeder og/eller restauranter.

Gjensidig nytte for stor og liten

De to egenskapene – samfunnsansvar og teknologisk kompetanse – gjør grønne oppstartsbedrifter til en mulig partner for mange store etablerte selskaper som ønsker å ta fatt på sin grønne omstillingsreise, som fremhevet i min nylig publiserte artikkel i Science Direct, «To collaborate and innovate for sustainability: Food retailers and their external partners».

I matindustrien, for eksempel, samarbeider store supermarkedkjeder i økende grad med slike oppstartsbedrifter i kampen mot matsvinn. Store supermarked-kjeder, som Coop og Meny, jobber sammen med Too Good to Go for å eliminere matsvinn i butikkene sine.

I motebransjen skjer det også spennende samarbeid, som med Høyer, ett av landets store klesforhandlere, som har gått inn i et samarbeid med Fjong for å leie ut klærne sine.

På den ene siden trenger grønne oppstartsbedrifter en anerkjent partner som kan legitimere arbeidet deres, og en ressurssterk partner som kan utvide og oppskalere deres samfunnspåvirkning. Det er her store etablerte bedrifter kan spille en stor rolle. Grønne oppstartsbedrifter drar ikke bare nytte av bedriftenes sterke omdømme i markedet, men også deres brede nettverk og tilstedeværelse nasjonalt – om ikke globalt.

På den annen side står de store selskapene overfor krav om å gjøre grønt og bli grønnere. Grønn omstilling krever at bedrifter finner en ny partner for å innovere for prosjekter knyttet til for eksempel utslippsfri, ren teknologi (cleantech) eller sirkulær økonomi.

Partnerskap mellom disse to partene kan derfor være til gjensidig nytte og ytterligere bidra til å fremme grønn omstilling.

Krever tett samarbeid

Én ting som jeg tror vi alle er enige i angående grønn omstilling, handler om at dette er komplekst, og at det krever at aktører jobber sammen. Dette ser vi at også er tydeliggjort i FNs bærekraftsmål, der «samarbeid for å nå målene» er et eget mål (nummer 17).

Dermed er det også betimelig å oppfordre bransjegiganter der ute som ønsker å komme opp med nye, grønnere løsninger, å se på muligheten for å samarbeide med grønne oppstartsbedrifter.

Når det gjelder vanlige kunder som meg selv, ønsker jeg at vi setter søkelys på å støtte overlevelsen og veksten til disse grønne oppstartsbedriftene. I tillegg til å fortsette forskningen på dette feltet, vil jeg for min del fortsette mine fredag ettermiddagsrutiner med å sjekke tilbud i Too Good to Go-appen min, bestille og hente en magisk pose fra matvarebutikken på vei hjem, – og kjenne meg tilfreds med det!