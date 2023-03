Er det lov å legge ned Sandnes DPS?

Sykehus-Norge kutter med hard hånd for tiden. Spørsmålet er om det er lov å kutte, redusere og legge ned så mye som er gjennomført og foreslått.

Nedleggelser av sengeplasser og andre helsetilbud kan være i strid med helseretten, skriver Christian Wedler. Bildet viser Anne Karin Rydningen (t.v.) og Kristin Furenes jobber på sengeposten på Sandnes DPS, Varatun.

Christian Wedler Advokat og universitetslektor

Det er en økonomisk krise i Sykehus-Norge. Ved vårt lokale regionsykehus ser det ut til å være spesielt ille stelt. Alle ansvarlige i Helse Stavanger forsøker nok så godt de kan å styre sykehuset gjennom denne økonomiske krisen. Det er selvsagt slik at når inntektene er forhåndsbestemt av staten, så har de ansvarlige kun et virkemiddel å bruke for å få økonomien i balanse. Kutte kostnader, redusere eller legge ned tjenestetilbud. Jeg har erfaring selv med hvor krevende det er å være fanebærer i en slik situasjon.

Forsvarlig helsehjelp

Men er det lov? Kostnadskutt og nedleggelse av tjenestetilbud har først og fremst en økonomisk og medisinsk side. Det har klart en politisk dimensjon all den tid det er politiske rammer som bestemmer inntektene til sykehuset. Beslutningen har også en juridisk side. Spørsmålet er om det er juridisk tillatt å legge ned Sandnes DPS?

Helsepersonell har en rekke juridiske rammer for sitt arbeid. Helsepersonell har en personlig juridisk forpliktelse til å sørge for at de yter forsvarlig helsehjelp til sine pasienter. Tilsvarende finner vi i helsepersonelloven paragraf 7 hvor helsepersonell skal «straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig». Bestemmelsen retter seg i sin form mot akuttsituasjoner som helsepersonell kommer oppi. Det er likevel sikkert rett at psykisk syke i likhet med somatisk syke har en lovbestemt rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når dette er medisinsk nødvendig. Den plikten går etter helselovgivningen foran økonomien til virksomhetene, og er slått fast av Høyesterett flere ganger.

På relativt kort tid er det lagt ned betydelig med sengeposter innen psykiatrien i vår region. Seks LAR-senger og åtte ordinære sengeplasser er lagt ned ved Ryfylke DPS Strand. Stavanger DPS er redusert med seks plasser. Jæren DPS er redusert med 15 plasser. Ryfylke DPS Randaberg har stengt 12 sengeplasser.

Er folk friskere?

Det følger av for eksempel helsepersonelloven paragraf 16 at virksomheter som yter helsetjenester, er pålagt å «organiseres slik at helsepersonell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter».

Det er i alle fall ikke blitt kommunisert utad at reduksjonen i tjenestetilbudet innen psykiatrien i vår region skyldes redusert etterspørsel og behov. Tvert imot. Det fremstår som relativt godt dokumenter i lokale media, av mellomledere og andre fagpersoner som har stått fram og talt dette midt imot. Når slike ansatte står fram som dette, kan vi alle forstå hvilke påkjenning det må være for dem å bryte med ledelsens anbefalinger og kuttforslag. Det ligger åpenbart mye faglig integritet og omsyn til pasienter når ansatte gjør dette.

I flere saker og innlegg i Aftenbladet har tidligere og nåværende ansatte ved helsetjenestene uttrykt seg kritisk til disse kuttene som er gjennomført og foreslått. Flere uttrykker at det medisinsk faglige og forsvarlige trumfes av det økonomiske nødvendige.

Dette er ikke veibygging

Dersom dette er korrekt, er det grunn til å minne alle involverte om at dette er i strid med loven. Rettslig sett er det ikke de økonomiske rammene som bestemmer omfanget av tjenestetilbudet til innbyggeren. Det er behovet som bestemmer hvor mye som må bevilges av penger for å ha et tilsvarende forsvarlig tjenestetilbud. Helserett skiller seg her fra for eksempel offentlig veibygging. Er det tomt for penger så kan de ansvarlige bestemme at veiutbyggingen skal stoppe selv om veien ikke er ferdig bygget. Slik er det ikke innen helseretten.

Helsepersonell har langt erfaring med å bli nøye gransket og vurdert om deres arbeider var faglig forsvarlig etter helsepersonelloven. Etter helselovgivningen har helsevirksomhetene samme krav til sin organisering. Det er derfor grunn til å spørre seg om vår region har hatt overkapasitet innen psykiateren i langt tid, eller om folk er blitt mindre psykisk syke?