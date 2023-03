Hva med å fortelle om Høyres politikk, i stedet for å hamre løs på Ap?

DEBATT: Det rumler i magen av tomme kalorier når Bastiansen sløser verdifull spalteplass på å karikere Ap fremfor å fortelle leserne hva faktisk Høyre vil med byen vår, annet enn å kaste en svært dyktig og populær ordfører fordi man savner seg selv ved makten.

Jeg vil oppfordre Bastiansen og Høyre til fremover å snakke mer om egen politikk fremfor å karikere andre partier. Det er lite respektfullt ovenfor leserne, skriver Dag Mossige. På bildet ser vi Kari Nessa Nordtun (t.h.) med partifelle og fylkesordfører Marianne Chesak.

Dag Mossige Gruppeleder, Stavanger Ap

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Da Arbeiderpartiet i 2019 gikk til valg på et skifte etter en generasjon med Høyre-styre, var vårt slagord «Skape. Dele. Sammen», valgt med omhu. Verdiene må skapes, og vårt ansvar som politikere er å legge forholdene til rette for dette, i tett samarbeid med privat næringsliv. Fire år senere, med ordfører Kari Nessa Nordtun ved roret, mener vi fasit er – Bestått.

Våre politiske motstandere burde feire at Stavanger under rødgrønt styre har klatret hvert år på NHOs «Kommune-NM». Vi har kraftig revitalisert næringspolitikken i regionen etter år med stagnasjon. Antall nyetableringer er rekordhøyt. Antall konkurser er lavere enn før pandemien. En svært aktiv ordfører har lansert prosjektet Energihovedstaden, og kjemper for både nye industrier og eksisterende arbeidsplasser.

Vi bør tenke over ordbruken vår

I en krevende tid der samhold og moderasjon er mer påkrevd enn noen gang etter den annen verdenskrig, har vi politikere et særlig ansvar for å tenke gjennom vår egen begrepsbruk. Det er for så vidt talende for argumentets kraft at Høyres Hard Olav Bastiansen insisterer på å kalle Stavanger Arbeiderparti «radikalt», men er ikke i stand til å navngi eksempler – faktisk ikke et eneste ett – på at vår politikk på noen som helst måte er radikal.

Vi vet Høyre de siste årene har gått fra å hylle fellesskapsløsninger til nå å rose behovsprøvde tjenester i vår velferdsstat. Vi er uenige i dette. Det er også en samstemt forskningslitteratur. Ja, mange eldre har råd til å betale for egen trygghetsalarm i Stavanger. Men etter at vi mot Høyres stemmer gjorde det gratis for alle, har andelen brukere gått kraftig opp. Det gir trygghet for flere eldre og deres pårørende – og er god samfunnsøkonomi.

De eldre har betalt sin skatt, etter vår progressive skattemodell. Da bør alle få den samme tilgangen til de samme tjenestene. Det samme gjelder for SFO. Bastiansen hevder Høyre «er for gratis SFO». Men man vil altså tilbake til å måtte kvalifisere til gratis SFO ved å være fattig nok. Det er en gammeldags og ineffektiv måte å drive velferdspolitikk på. Under Høyre fikk kun et lite mindretall SFO dekket. For alle andre var det faktisk landets høyeste SFO-priser man betalte. Jeg tror Høyre undervurderer hvor mye det betyr for det brede lag av barnefamilier at SFO nå har blitt enten kraftig redusert i pris, eller er gratis for hele trinn. Andelen barn i SFO er nå rekordhøy. Hvor høy blir SFO-prisen for foreldre under Høyre?

Hva vil Høyre?

Arbeiderpartiet er klar på egen politikk. Det er for oss ikke radikalt å fortsette vår kraftige styrking av eldreomsorgen, med husassistenter og flere heltidsstillinger, eller heve kvaliteten i stavangerskolen og øke budsjettet med 100 millioner kroner. I forrige periode hadde man ikke gratis skolemat ved en eneste skole. På toppen av dette hadde man et kraftig skoleopprør – på Høyres vakt. Vi skal fortsette å øke skolebudsjettet – og rulle ut gratis skolemat i hele byen. Det klarer vi blant annet fordi vi ikke vil fjerne eiendomsskatten også for de mest kostbare boligene, slik Høyre vil.

Jeg vil oppfordre Bastiansen og Høyre til fremover å snakke mer om egen politikk fremfor å karikere andre partier. Det er lite respektfullt ovenfor leserne, som fortjener bedre. Jeg har selv ved flere anledninger utfordret Høyre på hvor i kommunes tjenester Høyre vil kutte for å spare inn de 280 millionene fra kutt i eiendomsskatten, og ikke minst hvordan «det forventes ... en besparelse på totalt 100 millioner kroner» ved at Høyre vil la private kommersielle overta tjenester i helse- og omsorgssektoren, slik Høyre foreslo i desember. Jeg utfordrer Bastiansen til å svare på dette. Det er faktisk på tide å vise kortene.