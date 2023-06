Flytt Rogaland fylkeskommune til Sandnes sentrum

DEBATT: Som Sp-politikere ønsker vi å fremme forslaget om å flytte Rogaland fylkeskommune fra Stavanger til Sandnes sentrum. Dette vil være et viktig skritt for å oppnå en jevn regional utvikling og desentralisering av offentlige virksomheter.

Sandnes Sp ønsker å flytte fylkesadministrasjonen til Sandnes sentrum. Her fylkeshuset på Våland.

Inger Helen Aanestad Ordførerkandidat Sandnes Sp

Håvard Austvoll 2. kandidat, Sandnes Senterparti

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rogaland er et fylke med en rik kultur, et blomstrende næringsliv og en sterk lokal tilhørighet. Dessverre er det en ubalanse når det gjelder offentlige tjenester og arbeidsplasser, hvor Stavanger har vært det naturlige sentrum for fylkesadministrasjonen. Dette har bidratt til en skjevhet som favoriserer Stavanger på bekostning av andre deler av fylket. Ved å flytte Rogaland fylkeskommune eller deler av fylkeskommunen til Sandnes sentrum kan vi begynne å rette opp denne ubalansen og bidra til en mer rettferdig fordeling av ressurser og muligheter i hele fylket.

En flytting vil ha positive ringvirkninger for lokalbefolkningen i Sandnes og omkringliggende områder.

Sandnes er en by i sterk vekst, med et blomstrende næringsliv og et rikt kulturliv. Vi har også et godt kollektivtilbud. Byen har potensial til å bli et nytt og dynamisk administrativt sentrum for Rogaland. Ved å flytte fylkeskommunen hit vil det gi fylkesadministrasjonen muligheten til å være tettere på de områdene den er ment å betjene.

En flytting vil ha positive ringvirkninger for lokalbefolkningen i Sandnes og omkringliggende områder. Etablering av en betydelig offentlig virksomhet i Sandnes sentrum vil skape nye arbeidsplasser og økt aktivitet. Dette vil bidra til å styrke lokaløkonomien, stimulere til vekst og utvikling, og gi en positiv effekt på næringslivet ved tilflytting av kompetanse og arbeidskraft.

I et moderne samfunn er det avgjørende å skape balanse og desentralisere offentlige virksomheter for å fremme regional utvikling. Ved å flytte fylkesadministrasjonen til Sandnes sentrum vil vi oppnå dette og samtidig bidra til en rettferdig fordeling av ressurser og muligheter i hele Rogaland. La oss se fremover mot en sterkere og mer desentralisert region som kan gi vekst og utvikling for hele regionen.