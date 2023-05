Vi må snarest mulig få klarhet i hva som skjedde i Kreml

DEBATT: Den antatte droneangrepet mot Kreml representerer en betydelig fare. Derfor er det avgjørende å skape full åpenhet rundt hendelsen, da skjulte detaljer kan føre til katastrofale konsekvenser.

Dette stillbildet fra en video skal angivelig vise det antatte droneangrepet mot Kreml i Moskva. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Diyako Baroz Stavanger

I løpet av det siste året har Ukraina-krigen, på tross av sin brutalitet, fulgt et prinsipp om å unngå ukontrollert eskalering. Primært har vestlige støttespillere for Ukraina og Zelensky-regjeringen i sin kamp mot russiske inntrengere kommunisert at målet er å gjenerobre ukrainsk territorium, og ikke å utvide konflikten ved å bringe den ukrainske hæren inn i Russland.

Dermed har det vært få rakettangrep på russisk territorium og få bakkeoffensiver. Det har vært noen tilfeller av droner som har truffet flyplasser langt inne i Russland og ødeleggelse av tanklagre og logistisk viktige steder for russiske væpnede styrker. Nylige eksplosjoner på russiske jernbaner kan også tyde på sabotasje.

Bakgrunnen for denne selvvalgte tilbakeholdenheten er klar: Russland, som en atommakt, har øverste hånd når det gjelder eskalering og har alltid signalisert sin villighet til å bruke taktiske atomvåpen hvis deres territorium blir angrepet. Selv om Vladimir Putin har blitt fortalt av mange, inkludert den kinesiske lederen Xi Jinping, at atomvåpen ikke har noen plass i denne krigen, har han aldri fjernet muligheten fra bordet. Når Putin har følt seg truet, har han ofte reagert med overraskelsesangrep.

Kreml-droneangrepet er en potensiell katalysator for eskalering i Ukraina-konflikten. Den antatte droneepisoden over Kreml kan ikke tillates å gi Putin grunn til å bruke atomvåpen i denne konflikten. Vesten må derfor, så langt det er mulig, raskt søke klarhet i om droner fra Ukraina ble avskåret over Kreml, om dette var et iscenesatt angrep, eller om angrepet kom fra en intern russisk motstander. At et flygende objekt i det hele tatt kunne nå over Kreml-tårnene er bemerkelsesverdig og krever nærmere undersøkelser.