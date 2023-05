Bunadsdebatten fra en designers perspektiv

DEBATT: Bunadsdebatten reflekterer tidsånden på utrolig presist vis. Det handler om identitet. Vi står i spennet mellom fellesskap og individualisme, tradisjon og nyskaping. Men la oss huske hva nasjonaldagen handler om. Det betyr også frihet til å velge sine egne klær.

På bildet ser vi Rebecca Ribesen Sjølie som leier ut bunader og festdrakter i Sandnes.

Susanne Schanche Sandgren Gründer og designer, SANSU

De siste årene har månedene april og mai vært preget av opphetede og emosjonelle debatter rundt konseptet bunad. Spørsmålene rundt tradisjon versus nyskapning engasjerer mange, og handler om noe så elementært men komplekst som identitet. Den norske identiteten, den lokale identiteten, og den individuelle identiteten.

Bunad er klær, og valg av klær er alltid emosjonelt betinget, enten det er bevisst eller ei. Det handler like mye om hvordan vi ser oss selv som hvordan vi ønsker at andre skal se oss. Klær bygger identitet, har tung symbolverdi, og er en måte å kommunisere til omverdenen hvem vi er. Dette gjelder uavhengig av om personen som bærer klærne ønsker å kommunisere noe spesifikt om seg selv eller ei. Symbolikken i klærne vil alltid bli tolket av de rundt og kanskje helt ulikt fra hvordan du tolker den selv?

Bunadsaggresjon

Bunadsdebatten er kompleks. Den handler om tradisjon versus nyskapning, kollektivistisk vs. individuell identitet, tilhørighet og utenforskap. Noe av det som debatteres mest i år er å bytte ut den hvite linskjorten i bunaden med enten silkeskjorte eller mønstrete bomullsskjorte. I tillegg har det kommet flere muligheter for å kunne sprite opp bunaden med ulike silkeskjerf i halsen eller i håret, samt bytte ut forkleet. Alt med formål å bygge sin egen bunad – en bunad som representerer deg, din personlighet og din identitet. På samme måte som du ellers bygger din garderobe.

Noen blir sinte av disse endringene og opplever at tradisjonen og kulturarven tukles med. For enkelte handler det om respekten for historie og håndverkstradisjoner, mens for andre handler det om noe enda dypere; å beskytte ‘det norske’. Denne delen av debatten kan bli ganske stygg når den omhandler etnisitet. Jeg kjenner selv ei som ikke tør å bruke bunad fordi hun ikke føler at hun ser ‘norsk nok’ ut, og er redd for å støte noen og få en ubehagelig opplevelse hvis hun tar på seg plagget – selv om hun har bodd i Norge i 15 år. Jeg kjenner en annen som ble fortalt at hun ikke kan gå i bunad fordi hun ikke er norsk, selv om hun har bodd her i 7 år. Og at hennes barn, som er født i Norge med norsk far, heller ikke kan gå i bunad. Jeg undrer meg over hvorfor noen mener at innvandrere eller barn av innvandrere ikke skal kunne gå i bunad. Er det ikke positivt å ønske å omfavne og feire den norske kulturarven og tradisjonene – når de tross alt bor i Norge?

Vil du ikke være en av oss?

Hvorfor vekker det forargelse at noen ønsker å gå med en fargerik skjorte til bunaden sin, skape sin egen fargesammensetning eller gjøre et annet utradisjonelt valg? Bunad handler mye om å være en del av en gruppe. Og når noen tar et aktivt valg om å ‘ikke passe inn’ i gruppen, kan det oppleves ubehagelig for de som er innenfor. ‘Hvorfor vil hun ikke være som oss?

Det har alltid vært slik at klær handler om noe dypere enn farger, snitt, detaljer og trender. Klær reflekterer tiden vi lever i og årets bunadsdebatt reflekterer tidsånden på utrolig presist vis. Tradisjoner og kultur er dynamiske konsepter som endrer og utvikler seg hele tiden takket være mennesker med kreative og åpne sinn. Det skal vi være glade for. Jeg mener at det er rom for å både kunne uttrykke sin egen identitet og samtidig respektere tradisjoner – hvis det er det du selv ønsker.

Vi lever i et fritt land – alle kan gå med det de vil og ingen skal ha rett til å kunne si noe på hva du henger på din egen kropp. Det er et faktum vi skal være veldig glade for. Og er det ikke frihet vi feirer på 17. mai da?