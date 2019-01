Dette tatt i betraktning de dårligere erfaringene jeg som hovedtillitsvalgt for nordsjødykkerne i Nopef hadde med tilsynsapparatet, først Oljedirektoratet, siden Petroleumstilsynet. Dessverre opplevde vi ved anledninger at tilsynsapparatet var på selskapenes side og utfordret sikkerhetsbestemmelsene i stedet for å bidra til sikrere forhold til dykkerne. Dette opplevde vi allerede i 1977 i saken om hvor lenge dykkerne kunne arbeide nede på bunnen. Vi mente at maksimal bunntid burde være seks timer på 150 meters dybde, med videre ytterligere reduksjon på større dybder.

Oljeselskapene strittet imot, med støtte fra Oljedirektoratet. Begge mente at det ikke skulle være noe begrensning i bunntiden. Det måtte være opp til den enkelte dykker hvor lenge han ville være nede, var beskjeden vi fikk. For oss var det utrolig å høre at en tilsynsmyndighet kunne komme med et slikt forslag for en yrkesgruppe som hadde den farligste og mest belastende arbeidsplassen i Nordsjøen.

Kulturen i tilsynsapparatet

For oss som tillitsmenn fortalte det en hel del om kulturen i tilsynsapparatet. Noen av dem var ikke annet enn firmaets menn, noe som har skapt mye problemer for dykkerne opp gjennom årene, også etter at Petroleumstilsynet ble opprettet i 2004.

Etter mange dragkamper klarte vi til slutt å få bunntiden for dykkere forskriftsfestet til sju timer. Dette ble imidlertid økt igjen til åtte timer i 1991/92. Dette skjedde i en periode hvor andre offshore-arbeidere fikk redusert arbeidstiden sin.

Historisk mener jeg at det har vært et problem for oljearbeidere at tilsynsmyndigheten har inntatt en for passiv rolle. Dette ser vi også på Goliat-skandalen. Vi leser om det italienske selskapet Eni som lovet og lovet utbedringer, men uten at dette skjedde. Dette er bare ett eksempel på dårlig utført arbeid og forsinkelser fra utenlandske bedrifter. I framtiden må vi håpe at norske myndigheter og selskaper sørger for å styre unna en del av de utenlandske selskapene som de har dårlig erfaring med og heller satse på seriøse, norske firma.

Har tillit til Myhrvold

Likevel blir det feil å gi tilsynsdirektør Anne Myhrvold skylden for alt Petroleumstilsynet har gjort feil opp gjennom årene. Mitt inntrykk er at det finnes flere ansatte i Petroleumstilsynet som dessverre har gjort en dårlig jobb på vegne av oljearbeidere, noe vi som dykkere spesielt opplevde i dykkersaken. Her var det ansatte som nektet oss tilgang til viktige dokumenter. Vi klagde til Anne Myhrvold som skar gjennom og fikk ordnet opp. Oljearbeidere er ikke tjent med at det finnes personer i et tilsynsorgan som opptrer på denne måten. Jeg har tillit til at Anne Myhrvold viser handlekraft og kan bedre Petroleumstilsynet, men det kan også kreve at enkelte personer i Petroleumstilsynet fjernes fra stillingene sine.