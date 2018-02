Å velge hva du skal gjøre etter videregående kan være vanskelig. Ikke bare i forhold til å velge hva man skal studere, men også i forhold til hvilke karakterer man har etter videregående.

Stort stressmoment

For mange er karakterer et stort stressmoment når man skal søke seg til høyere utdanning. Per i dag er det sånn at når du søker på norske universiteter foreligger det en søknadsprosess. Først må du logge inn på samordna opptak, deretter må du finne studieretninger som er aktuelle for deg, velge opp til ti studieretninger du er interessert i og sist, men ikke minst, sende inn listen. Denne prosessen tar kun noen få, små minutter. Hvordan har det seg at denne prosessen tar så mye kortere tid i Norge enn universitetssøknader til universiteter i andre land?

En enkel forklaring er at ved norske universiteter er den eneste vurderingen i en slik prosess gjort på grunnlag av karakterer fra videregående. Søknadsprosessen gir ingen videre indikasjon på hvilke personlige egenskaper du innehar eller hvilken motivasjon eller lidenskap du har for en spesifikk studieretning. Spørsmålet videre er derfor: Er det virkelig slik at kompetanse og best vitnemål er det samme?

Se for deg at Maria ikke kommer inn på det studieprogrammet hun ønsker fordi hun ikke gjorde det like bra, karaktermessig, i biologi som hun gjorde det i religion. Dersom Maria hadde muligheten til å skrive et motivasjonsbrev i tillegg til å levere vitnemålet sitt, kunne hun fått en sjanse til å vise hennes kunnskap om religion, vise universitetene hvorfor hun ønsket å studere akkurat dette feltet og gi henne en sjanse til å fortelle hvorfor hun skiller seg ut fra andre søkere.

Vi satser selvsagt på kvalitet over kvantitet, men søknadssystemet for høyere utdanning i Norge ser ut til å trenge et løft. Det burde ikke være avgjørende med gjennomgående gode karakterer for å komme seg inn på et gitt studieprogram, det burde heller i større grad basere seg på hvilken motivasjon, kvaliteter og kunnskap søkerne for det spesifikke studiet innehar. Det er nemlig ikke alltid slik at de med best karakterer har riktige kvaliteter for alle typer yrker, selv om de på papiret har kompetansen.

Grundigere søknadsprosess

Som studenter burde vi få flere muligheter til å forsvare hvorfor akkurat vi fortjener en plass ved et gitt studieprogram enn kun karakterene våre. Å bare rangere hvilke universiteter og hvilke studieretninger man ønsker å studere fra 1 til 10 er ikke en god nok måte å indikere hva du er interessert i, derfor trenger vi en grundigere søknadsprosess for høyere utdanning.