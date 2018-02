Ryfast er samfunnsøkonomisk lønnsomt skriver prosjektleder Gunnar Eiterjord i Aftenbladet 5. februar. «Få utbyggingsprosjekter i dette landet har vel vært utredet og belyst mer enn Ryfast», skriver han. Problemet er at konklusjonene er basert på utdaterte regnestykker. Og verre, det gjelder også andre prestisjeprosjekt her vest. Dagens Næringsliv (DN 24.10.2017) presenterte på lederplass heller dystre utsikter for en ferjefri E39:

«Den politiske entusiasmen er på retur, politikerne snakker ikke lenger om en firfeltsvei, men om lavere standard» og DN fortsetter: «… på de tettest befolkede stedene kan det muligens gi mening å erstatte ferjene med tuneller. Men på strekninger med mindre trafikk, er det bedre og langt billigere å beholde ferjene». DN påpeker at samfunnsnytten av prosjektet er basert på utdaterte beregninger. I forhold til dagens realiteter er anslått trafikkgrunnlag for høyt og anleggskostnadene altfor lave, de er mer enn doblet. DN konkluderer slik: «En ferjefri E39 er ikke bare svindyr, men det er også helt feil bruk av fellesskapets ressurser.»

Oppdatering av regnestykkene

DN minner mellom annet om at regnestykkene som i sin tid viste samfunnsøkonomisk nytte av Rogfast er utdaterte. Før det syltes ned 24 milliarder i dette prosjektet kunne et minimumskrav være at det ble foretatt en oppdatering av regnestykkene. Forutsetningen har nemlig endret seg radikalt: Ferjene er snart utslippsfrie, de går dobbelt så fort som før, og de tar dobbelt så mange biler. Men den første Ryfastsalven er faktisk allerede avfyrt!

Dristig av Eiterjord

Et åpenbart dilemma knyttet til disse mega vegprosjektene, er at dersom overordnet målsetning for bruk av bil: «nullvekst i privatbilbruken» skulle bli nådd, kan prosjektene simpelthen gå konkurs og utløse lokalt stilte garantier på opp mot 20 milliarder. Fylkespolitikerne er rimeligvis særdeles engstelige for dette. Sannelig er det mer enn dristig av Eiterjord i en slik situasjon å referere til foreldede regnestykker.