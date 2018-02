Miljøet var ikke i søkelyset i Aftenbladet. Og, dette er vel en miljøsatsing? For Stølsvig, Lauvåsvågen og Rosenvik er det ikke planlagt kommunalt vann eller å føre avføring og gråvann til IVARs Mekjarvikanlegg.

Som «løsning» vil Sandnes kommune samle avføring og gråvann via et avansert oppvarmet ledningsnett til en slamavskiller. Og her slippes bomben. Rensegrad er 1/3 og i tillegg knapt rensing av fosfor, nitrogen og bakterier. 2/3 skal slippes ut i Lauvåsvågen/Riskafjorden. Hva har Sandnes kommune lært av tidligere kloakkfadeser? Det nytter ikke at dette er en nasjonalt tillatt løsning, og at Sandnes kommune er lokal forurensningsmyndighet. Slik gjør en ikke i 2018 i Riska og Ryfylke.

Her må det samarbeides

Vi kan ikke ha kloakk på strendene og i fjorden hvor vi bader og fisker. Godkjente og miljøriktige løsninger er blitt presentert for kommunen. Alle hytteeierne på Stølsvig og flere i Lauvåsvågen og på Rosenvik har engasjert seg. Her må det samarbeides slik at vi kan ivareta flott natur som betyr meget for oss alle.

Stølsvik og Rosenvik har fellesbrønn som vi har bekostet selv. Vannet stenges om vinteren. Da har vi ikke vann til vannklosett. Oppvarmete kloakkledninger er til ingen nytte og ødsler elektrisk energi. Den mest høyverdige energiformen.

Tenk på miljøet

Ordfører Wirak, dette koster for mye og gir økt forurensning. Og, ordfører Wirak, tenk også på miljøet, i en tid hvor vi er opptatt av Cruiseskip som forurenser våre fjorder. Og, til slutt, de neste generasjoner. De er mer miljøbevisste enn oss. Om de ikke kan leve uten vannklosett, så kan de heller ikke være med i Turistforeningen med 300.000 nordmenn som medlemmer.