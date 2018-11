Falske anklager mot MIFF

Lørdag 24. 11. skriver Aftenbladet sju sider om en konflikt mellom den palestinske tolvåringen Janna Jihads landsby og «jødiske bosettere» i nærheten. Aftenbladet gir bare palestinernes anklager, ikke bosetternes versjon. Aftenbladet skriver også: «Det falt den norske organisasjonen Med Israel for fred tungt for brystet at skoleungdom skulle samle inn penger til palestinerne. De svarte med annonser i Norge største aviser, der de påstår at det oppfordres til knivstikking og selvmordsterror.»

Ikke riktig

Dette er falske anklager. MIFF har ikke protestert mot innsamling av penger til palestinerne. Vi har protestert mot innsamling til organisasjoner som vil boikotte Israel og jobber for en framtid der verdens eneste jødiske stat blir erstattet av arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Vi har også protestert mot Operasjon Dagsverks ensidige og demoniserende informasjon overfor norske skoleelever.

MIFF skrev tvert imot til ledere i Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM Global 22. august: «MIFF er ikke negativ til at dere kritiserer Israel og enda mindre negative til at palestinske ungdommer får hjelp. Men vi kritiserer at alle organisasjonene som skal forvalte årets OD-penger går inn for «bred økonomisk boikott» av Israel. Dere benekter nå at palestinere skal få opplæring i boikott, men dere kan ikke benekte at det i KFUK-KFUM Globals søknad til OD står at palestinske ungdommer skulle bli «involvert i» Free Palestine-kampanjen. Det er en kampanje hvor boikott er et sentralt element.»

I en variant av MIFFs annonse som kom på trykk i noen aviser skrev vi: «Tamimi har også oppfordret til knivstikkinger og selvmordsterror.» Ahed Tamimi er Janna Jihads kusine og beste venn.

I januar 2018 sa Tamimi: «…vår styrke er i våre stener. Jeg skulle ønske alle over hele verden kunne forene seg slik at vi kan frigjøre Palestina, fordi Trump må bære ansvaret for den avgjørelsen han tok for enhver palestinsk reaksjon, enten det er med knivstikkinger, martyroperasjoner [selvmordsbombinger] eller steinkasting.»

Aftenbladet skrev: «Piggtråd og uvennlighet strekker seg mot den grå himmelen.» Piggtråd og andre sikkerhetstiltak i området er på plass for å hindre nye terrorangrep tilsvarende det som ble gjennomført i nabobosetningen Halamish senest i juli 2017. Tre israelere ble drept, Yossi (70), Chaya (46) og Elad (36). Yossis kone, Tova (68) ble også knivstukket og alvorlig skadet før hun klarte å komme seg unna og komme seg i skjul. Elads kone og tre barn klarte å barrikadere seg i et rom. De opplevde ikke mye vennlighet fra den 19 år gamle palestinske angriperen. Aftenbladet nevner ikke terrorangrepet.

Kart der Israel er utslettet

I en film viste Operasjon Dagsverk kartet som familien til Janna Jihad har ute i hagen, hvor Israel er utslettet. «På døren til gangen henger et kart over landet slik det var i 1948,» skriver Aftenbladet. Fremkom det på kartet at Palestina den gang var et britisk mandatområde som skulle legges til rette for et nasjonalt hjemland for jøder? Neppe. Aftenbladets beskrivelse røper at Janna Jihads familie også inne i huset har et kart hvor Israel er utslettet.

«Alle barn i Palestina kan bli skadet eller drept av de israelske styrkene. Alle som vokser opp her risikerer livet,» sier Janna Jihad. Aftenbladet skriver at hun «fastslår» det. «Vi må ikke la flere generasjoner ha det slik,» legger hun til.

Men alle barn i de palestinske selvstyreområdene kan ikke bli skadet eller drept av de israelske styrkene, alle risikerer ikke livet. Det er de som deltar i voldelig kamp og konfrontasjoner som er utsatt. Dessverre er Janna Jihad medlem av en klan som har gjort det til et levebrød med voldelig kamp og konfrontasjon.

Ensidig propaganda

Stavanger Aftenblad siterer Janna Jihad på at «vi vil bare være i fred». Avisen hadde tydeligvis ikke stor nok samvittighet til å gjøre kritisk journalistikk. Vi kan ikke la nye generasjoner i Norge få servert slik ensidig propaganda uimotsagt.