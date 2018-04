Hele smartby-ideen handler om å identifisere et problem og finne en løsning! Det skal tas i bruk moderne teknologi og suksessfaktoren er resultatet av et tett samarbeid mellom kommunene, akademia/forskning og næringslivet. Poenget er å bli smartere sammen. Flere prosjekter er på trappene. Løsninger for søppelhåndtering, helseteknologi og bedre luftkvalitet er noen av dem.

Hvorfor ikke bare går i gang?

Akkurat nå finnes det imidlertid en utfordring å gyve løs på som setter det meste i skyggen hva samfunnsgevinst angår, og som kan få svært stor betydning for både regionens innbyggere, for næringslivet og for vår posisjon som smartregion. Spørsmålet er om vi ved hjelp av ny teknologi og alternative løsninger kan få til en bompengeinnkreving på Nord-Jæren som verken er usolidarisk, urettferdig eller altfor dyr? Svaret er ja, så hvorfor ikke bare gå i gang?

Ifølge Næringsforeningens beregninger vil hele 4,4 milliarder av pengene vi legger igjen på bomstasjonene på Nord-Jæren de neste 15 årene gå til drift, finansieringskostnader og selve byggingen av bomstasjonene. I hele Norge vil denne summen trolig nærme seg 50 milliarder kroner, og da har vi ikke engang tatt med finansieringskostnadene. Når vi vet at det finnes enkle alternativer, er dette intet mindre enn et voldsomt offentlig sløseri. For å si det mildt: Du får ganske mye vei for 50 milliarder kroner.

Jeg foreslår derfor at vi snarest lanserer et regionalt smart-prosjekt for å lage Norges framtidige løsning på bompengeordningen.

Rammes urettferdig

I tillegg vet vi at bomringen rammer regionens innbyggere blodig urettferdig. Du betaler ikke for hvor mye du kjører, men for hvor du tilfeldigvis bor og jobber. En person med litt mindre enn gjennomsnittsinntekten som bor på feil side av bommen, kan fort ende opp med at ti prosent av nettolønnen plutselig må brukes til å komme seg på jobb, mens direktøren på beste Våland og arbeidsplass i sentrum slipper unna.

Ett av forslagene som nå blir løftet fram, er et påslag på veiavgiften. Rundt 500 kroner ekstra per måned for en gjennomsnittlig personbil med gjennomsnittlig kjørelengde, hadde trolig holdt for å avskaffe alle bomstasjoner i hele landet. Relativt smart, billigere for samfunnet, billigere for den enkelte og ikke minst mye mer rettferdig. Påslag på bensinavgiften er også et alternativ hvis vi kun fokuserer på rettferdighetsprinsippet, men siden bompenger også må være et trafikkstyringsverktøy for å hindre sammenbrudd i rushet og få folk over på kollektivalternativer, trenger vi en digital veiprising. Det krever litt mer smarthet.

Ikke komplisert

Hvordan kan dette løses? Og: Er det ikke for sent, de nye bomstasjonene er jo snart på plass? Svaret er at løsningen slett ikke er komplisert, og dessuten vil vi svært sjelden starte innovative prosesser mens verden rundt oss står stille. Det mest nærliggende synes å være ordningen med såkalt innovasjonspartnerskap som er ment å legge til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom det offentlige og næringslivet. Spesifikke behov i en kommune skal identifiseres, og så går man til næringslivet for å be om løsningen. I tillegg til å løse en bestemt utfordring, fører dette til innovasjon og nye produkter som kan selges, og som kan bli et konkurransefortrinn for regionen. Ofte har man målet klart for seg, i dette tilfellet en solidarisk, rettferdig og billigere bompengeinnkreving. I samarbeid med vårt høyteknologiske næringsliv kommer vi fram til løsningen.

Stavanger kommune er alt i gang med et pilotprosjekt når det gjelder innovasjonspartnerskap og har invitert inn bedrifter til workshops for å be om løsninger på bestemte prosjekter. Jeg foreslår derfor at vi snarest lanserer et regionalt smart-prosjekt for å lage Norges framtidige løsning på bompengeordningen.

Fornuftig byrdefordeling

Uten bompenger stopper Norge! Det er dessverre på denne måten infrastruktur for en stor del finansieres i dette landet. De store prosjektene som nå er under planlegging eller bygging i regionen hadde ikke vært realiserbare uten bompenger. Vi kan ikke late som om dette ikke er en realitet, men bør nok heller legge til rette for en smartest mulig innkrevingsmetode og en fornuftig byrdefordeling.