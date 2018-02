Min kone har hatt Alzheimers sykdom i 13 år. Jeg har hatt henne hjemme i alle år, men i fjor måtte jeg be om hjelp. Hun fikk et korttidsopphold på et av byens sykehjem.

Etterhvert opplevde jeg at eiendeler forsvant. Klær ble borte, en treningsjakke, til og med undertøy. Jeg tok dette opp på et allmøte for pårørende, og flere andre hender kom i været. Flere enn meg hadde altså opplevd dette.

Er de selv ansvarlige?

Sykehjemmet viste meg etterpå et skjema hvor det stod at pasientene selv er ansvarlige for eiendelene sine.

Dette var før stortingsvalget. Jeg gikk til Arneageren, der alle partier stod på stand, for å spørre politikerne om de kunne ordne opp i dette. Høyre-dama ville bare gi meg boller. Jeg ville ikke ha boller. Arbeiderpartiets Arnt H. Steinbakk lovte å se på saken.

Venstres Per A. Thorbjørnsen sa han nektet å tro meg, og ville se det skriftlig. Jeg har hatt to møter med ham etterpå, men ingenting har skjedd. Han fortalte at det er rådmannen som bestemmer dette.

Kan dere ordne opp?

Jeg forstår at politikerne gir ansvar videre, men det må jo være de som bestemmer? Derfor spør jeg dere politikere igjen: Hvordan kan kommunen kreve at folk med Alzheimer skal ta ansvar for eiendelene sine? De husker jo ikke fra tolv til middag, det er derfor de er på et sykehjem.