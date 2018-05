Metropolis er et viktig tilbud, bygget opp over mange år med stort engasjement, autonomi og kreativitet. Et stort stykke arbeid.

Ingen ønsker å være i nærheten av å rive innholdet sønder og sammen. Men vi river gjerne en bygning for at Metropolis skal få bedre lokaler. Metropolis skal bevares. Punktum!

Vi var imot

Utformingen av det nye Nytorget har vært diskutert høylytt i stavangerpolitikken de siste femten årene, minst. I 2007 ble gjeldende reguleringsplan vedtatt med et solid flertall. Venstre var i mindretall. Vi var grunnleggende uenig i å grave opp hele Nytorget, rive jugendmuren, trærne og for ikke å snakke om en rekke trehus som skulle bort. Det var høyst usikkerhet hva som skulle skje med jugendbygningen, som i dag rommer Rogaland Kunstsenter.

Tinghusplasseringen har også vært en varm potet, både i forhold til areal, om det var mulig å bygge et garasjeanlegg under det eventuelle nye tinghuskvartalet m.m. Men Tinghuset er nå plassert på Bekhuskaien.

Det har vært en gledelig utvikling de siste årene. Partier som utgjorde flertallet i 2007 har ombestemt seg, og partier som stemte mot den gang, har blitt, om mulig, ytterligere begeistret for mulighetene på Nytorget.

Ikke til å tro

Så hyggelig har utviklingen vært at det nesten ikke er til å tro. H, Frp, V, KrF, Sp og Pp er enige om å utvikle torget slik at ideen om det store parkeringsanlegget under selve Nytorget nå er borte, seks trehus blir vernet, jugendmuren og -huset blir vernet. Trærne skal beholdes.

Det er nå endelig utlyst en arkitektkonkurranse for Nytorget, og ny plan for området blir forhåpentligvis godkjent våren 2019. Den gamle politistasjonen kan rives, men etasjehøyde ut mot Nytorget er maks fire etasjer, og spør du meg, må det nye bygget gjerne bygges i tre.

Vi ble enige, oss seks partier i mellom, om å ikke ta med fremtidig spesifikt innhold i området og bygninger i denne omgang. Det er mange spennende utfordringer knyttet til kulturkvartal, bruktmarked, kommunale tilbud m.m. Det var tross alt en arkitektkonkurranse for Nytorg-utforming det handlet om.

Men, vi gjorde et unntak! Metropolis – kommunes kulturhus for unge. Vi ønsket å sikre at det solide miljøet fortsatt skal sikres sentrumsnære lokaler. Det var et særdeles viktig signal å gi. Det skulle ikke herske noe politisk tvil om at Metropolis skulle bestå sentrumsnært. Det ville bety at de kan få plass i nybygget som kommer, eller et annet egnet sted.

Mistenkeliggjort

Men vi var sikre på at dagens lokaler, den gamle politistasjonen, kan rives. Men garantiene ble umiddelbart mistenkeliggjort og plutselig handlet hele Nytorg-diskusjonen om Metropolis eksistens.

Hvor har Aftenbladet det fra at Metropolis er i nærheten av å være truet?

Jeg ville skjønt godt de harde utfall, reaksjonene og alle kommentarene hvis utgangspunktet hadde vært at Metropolis skulle bort fra sentrum. Eller hvis intensjonen var formulert slik at Metropolis skulle legges ned. Men reaksjonene tok av i et slikt omfang, at vi som hadde arbeidet for Nytorg-enigheten, skjønte lite. Reaksjonene var milevis unna den politiske holdningen og standpunktet.

Og når Aftenbladet på lederplass i lørdag 28. april har en leder med overskrift: «Ta vare på Metropolis», må jeg virkelig spørre: Hvor har Aftenbladet det fra at Metropolis er i nærheten av å være truet?

Tid til å komme tilbake til

Det tar sannsynligvis mange år før innholdet i et nybygg på Nytorget er avklart. Forhåpentligvis blir det rom for både Metropolis og Ungdom og Fritid i bygget. Alternativet er et annet sentrumsbygg. Dagens bygning som Metropolis er lokalisert i, er eid av kommunen og det statlige selskapet Entra. Det betyr også at vi ikke nå må legge planer for hvor Metropolis skal være i mellomtiden. Det må vi få tid til å komme tilbake til. Men jeg tror ikke det finnes en politiker som mener at Metropolis må legges ned mens nybygg kommer på plass.

Skulle tatt seg ut

Metropolis er et viktig ungdomstilbud. Det er skapt en helt unødvendig usikkerhet i om det politiske flertallet ønsker å beholde tiltaket. Nå er det helt nødvendig å skape sikkerhet. Metropolis skal bestå, sentrumsnært. Det skulle tatt seg ut at vi ønsket å legge det ned.

Ps. Når hele nye Nytorget står der i sin moderne utgave, tuftet på historie, gamle bygninger og nyutvikling vil Stavanger sentrum løfte seg ytterligere som et spennende område for boliger, arbeidsplasser, opplevelser.