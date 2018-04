I dag fortalte en kollega av meg en historie som uttrykker hvordan religionsundervisning i den norske skolen lykkes med å danne tolerante og respektfulle barn og unge.

En norsk gutt nærmet seg 10 år og snakket med foreldrene sine om å arrangere bursdagsselskap. Gutten ønsket å invitere hele klassen, og å servere pølser. Det var viktig for gutten at alle i klassen var inkludert, og gutten sa derfor strengt til faren sin: «Det er en jente i klassen som er muslim. Hun spiser ikke gris. Du må respektere henne og kjøpe halal-pølse!» «Ja, klart det, min sønn» sa faren, som selv innvandret til Norge fra Syria på 1990-tallet.

Åpner for undring og refleksjon

På spørsmål fra skolen om det var greit at sønnen var med på skolegudstjenester, kontret faren tilbake: «Spør heller sønnen min om han vil, ikke meg.» Faren verdsetter religionsundervisningen i Norge der elever blir introdusert for alle verdensreligionene, uten å fremme at en Gud er mer riktig enn en annen. Det åpner for undring og refleksjon, og gir elever nødvendige redskaper til å ta selvstendige valg med hensyn til religion og livssyn, og enda viktigere: Å ikke dømme medmennesker ut fra hvilken religion de tilber.

Den offentlige debatten om asyl, innvandring og integrering blir altfor ofte redusert til stereotypier, og politikere ilegger andre et meningsinnhold som ikke er riktig, eksempelvis med utstrakt bruk av kontroversielle mediestrategier. Det er nødvendig å ta et skritt tilbake og å se langsiktig, nyansere og å lytte til hverandre. Skolen er en av de viktigste institusjonene for brobygging på tvers av religion, kultur og sosioøkonomisk bakgrunn. Skolen både utdanner i fag, og fremmer danning – menneskets personlighet, oppførsel og moral.

Tittelen er mindre viktig

Jeg hadde KRL i gårsdagens skole. Dagens grunnskoleelever har religion under overskriften KRLE. Tittelen er mindre viktig. Det viktige er det som sitter igjen etter kompetansemålene, nemlig hvilke verdier som barn og unge tar med seg videre. Verdiene til gutten på 10 vitner om at neste generasjon lærer om toleranse og kan navigere etter et respektfullt kompass. Klarer vi å lose skuten trygt i mellomtiden?