Aftenbladets leiar laurdag 16. desember tok for seg utfordringane gutane har på skulen og konkluderer med at noko må gjerast i skulen. Som mor til tre gutar og lærar ser eg at mykje kan gjerast i skulen, men ein må sjå på kva som skjer i heile samfunnssystemet.

Ein bør sjå ting i ein vidare samanheng og i eit historisk perspektiv. Det er viktig å stilla seg spørsmål som kvifor er det blitt slik? Korleis var det før, kva har endra seg og kvifor har ting endra seg?

Vi må gjera noko for å få gutane til å kjenna på ansvar, me må skapa igjen kjensla deira av å lukkast og at ulike typar yrke blir verdsett.

Meir praktisk opplæring

Tidlegare kunne dei gutane som ikkje greidde seg så bra på skulen (slike gutar har vi alltid hatt), ta meir praktisk opplæring i skulen (valfag), medan nå er dei fleste faga teoretiske. Dei kunne lukkast der det ikkje var teori. Dei visste at i framtida kunne dei få seg eit yrke som buss-sjåfør, taxisjåfør, snekker osb. I dei siste ti-åra har ikkje desse yrka blitt verdsette blant nordmenn. Samfunnet, og ikkje minst politikarane, har valt å «outsource» dei til billigare arbeidskraft utanfrå. Det er klart dette gjer noko med motivasjonen til gutane.

Dei som fell utanfor i skulen og ikkje har ein familie som bakkar opp, vel kanskje å sakke heilt av eller slå på bremsa. Dette kanskje fordi dei veit det ikkje finnes jobbar som dei meistrar.

Jentene er tidlegare modne og ofte meir ansvarsbevisste i forhold til innsats og arbeid som skulen krev. Dei er blitt oppdradd til å kjempa for sin ståstad, både i heim, på skulen og elles i samfunnet. Ein kjem ikkje fram utan å stå på. Gutane derimot blir gjerne oppdratt til at det dei gjer, skal vera kjekt. Kven er det som blir igjen i klasserommet og ryddar? Oftast jentene. Så det å kjenna ansvar for å hjelpa til må ha noko med korleis vi er blitt oppdradd å gjera. Jentene har ført dei gamle verdiane med seg, at hardt arbeid skaper framgang, og at dei sjølv har ansvar for det.

Alle kan ikkje bli akademikarar

Vi må gjera noko for å få gutane til å kjenna på ansvar, me må skapa igjen kjensla deira av å lukkast og at ulike typar yrke blir verdsett. Alle kan ikkje bli akademikarar. Dette har vore ei fallgruve for det norske samfunnet, og ikkje minst for dei gutane som ikkje føler at dei høyrer til gruppa «akademia».

Dataspel kan også vera ein medverkande årsak til at ein del gutar sakkar akterut på skulen. Det er ikkje få timar mange gutar brukar på spel. Industrien som lagar spel, rettar seg mot gutar. Spela er slik laga at dei blir medrivne. Ein vanleg skuledag krev konsentrasjon, og ein må vera vaken og til stades. Mange gutar kjem trøtte på skulen på grunn av at dei sit oppe og spelar om kveldane og på natta. Dei må i seng og få nok søvn.

Må stansa kulturen

Vi må alle vera på vakt. Foreldra må på banen. Vi lærarar må tenkja på innhaldet i skulen. Vi må stansa kulturen som medfører at det er greitt at gutane ikkje tar like mykje ansvar som jentene. Her har vi ein jobb å gjera både i heim, på skulen, og elles i samfunnet. Vi ynskjer ikkje ein generasjon gutar som heng på kjøpesentera, sit på rommet sitt med dataspel og føler seg til fånytte og verdilause. Det ser vi nok av i andre rike oljenasjonar. Norge må ikkje bli eit av dei.