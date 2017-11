Kommunene er pålagt et ansvar de ikke makter å innfri

Journalister holder oss orientert fra kulturfronten, så også på lokalt plan. Sist ut var Einar Haukaas i Aftenbladet 10. november med et fornuftig syn på alle julekonserter i mange av våre kirker og med et spørsmål om billetter og om pengenes fordeling videre.

Kan sikkert svare

En av flere mulige kunstnerorganisasjoner kan sikkert svare på det. En annen sak om dette kan forandres til fordel for kirkebygningen selv og nødvendige reparasjoner.

Andre oppslag denne uken, nemlig Bjørn Sæbø som sindig påpeker på lederplass i RA at staten bør støtte Norges nasjonalhelligdom, et hedersnavn som i dag brukes ved de store anledninger, bl.a. ved bokutgivelsen «Stavangerkatedralen» av prest og eminent fotograf Inge Bruland – et praktverk for alle som er opptatt av vår «enestående nasjonalhelligdom», slik forfatteren uttrykker det.

Enormt ansvar

Enestående – et ord sjeldent brukt i dagens tale. For meg uttrykker det noe unikt. I vår sammenheng noe opprinnelig som ikke er ødelagt, men ivaretatt så langt mulig. I vår region som er rik på historie, er det flere unike kirkebygg å bevare. Norske kommuner er pålagt et enormt ansvar de ikke makter å innfri. Kulturbudsjettet skal fordele et utall av idretter så vel gamle og nye kulturprosjekter. Egentlig er det forståelse for at bevilgede midler må fordeles og at de ikke er tilstrekkelige, så langt der ifra. Kommunene må få konkurrere, Trondheim og Stavanger være uenige. Nidarosdomen kjenner jo alle, mon de forstår at katedralen som fyller 900 år om ikke så lenge, har overlevd historien uten de store forandringer, mens den majestetiske Nidarosdomen er gjenreist og utbygget i mange generasjoner.

I god tid før byjubileet

Uansett utgangspunkt for Kulturdepartementet, et standpunkt blir nok tatt i god tid før byjubileet. Forhåpninger kan gi glede – skuffelse motbør.