«Kreft-landskapet» forandrer seg. Flere mennesker overlever kreft og lever med kreft som en del av livet. Behovet for et senter som kan ta imot kreftpasienter, pårørende, og kreftoverlevende har aldri vært større.

Komme «hjem»

Tanken bak et Maggie-Senter er å kunne tilby en opplevelse av å komme «hjem», bort fra sykehuskorridorer, og tilby praktisk, emosjonell og sosial hjelp i myke omgivelser. Bruken skal være gratis.

Maggie Keswick Jencks, en skotsk designer med lidenskap for hager, fikk brystkreft i 1993. Kreften spredte seg etterhvert til ben, lever og hjerne. Sengeliggende i en overfylt korridor på sykehuset i det hun betegnet som neonlys, fikk hun idéen om å utvikle et senter for kreftomsorg i gode omgivelser. Hun var sikker på at et godt designet senter, både i form av tjenester og arkitektur, kunne hjelpe kreftpasienter i deres rehabilitering. Et slikt senteret stod ferdig i Edinburgh i 1996. Da var Maggie allerede død. Men visjonen lever videre, og i dag er det 17 Maggie-sentre i Storbritannia og Hong Kong, alle tilknyttet sykehus med onkologiske avdelinger.

Helthetlig omsorg

Det er et politisk ansvar å sikre alvorlig syke, døende og deres omsorgspersoner livshjelp. Maggies vil kunne tilby en helhetlig omsorg for kreftpasienter, langt utover det som er mulig på en travel sykehusavdeling eller etter utskriving fra sykehuset. Erfaringen fra de landene som har Maggies-sentre, er at disse av brukerne oppleves som gode og viktige supplement i kreftomsorgen.

Bred kartlegging

Etter forslag fra KrF har en enstemmig helsekomité på Stortinget bedt regjeringen nedsette et utvalg som skal foreta en bred kartlegging av tjenestetilbudet til alvorlig syke og døende. Dette initiativet er viktig og kan skape et godt fundament for tverrpolitisk innsats på feltet.

Vi er glade for at Maggies-stiftelsen nå er klar til å inngå intensjonsavtale med Stavanger kommune, og vi håper senteret kan stå ferdig når sykehuset flyttes til Ullandhaug i 2023.