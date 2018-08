Mer enn 40 prosent av Kvitsøybuene pendler. I tillegg har vi en god del som jobber på Kvitsøy, men bor i andre kommuner. Alle med normal arbeidstid (8-16 eller 9-17) vil bli rammet hardt ved passering av «skattemastene».

Man må pendle i rushtiden siden første ferge ankommer fastlandet kl 07.25. Det går riktignok en hurtigbåt litt tidligere, men også disse vil bli «fanget» av rushtidsavgiften. Mange Kvitsøybuer har også sosiale aktiviteter på fastlandet, noe som gjør det enda dyrere.

Dessverre blir situasjonen enda verre for folk flest på Kvitsøy når Rogfast åpner.

For pendlere vil denne summen utgjøre ca. kr 20.000 pr år før rabatt. Med brikke vil det bli kr 16.000. I tillegg kommer fergebillett som koster kr 174 for bil m/fører eller kr 58 for person, hver vei. Personbillett kan kun brukes dersom man kan la bilen stå på Mekjarvik. Dette gir utgifter på kr 80.000,- eller nesten 27.000 (ved parkering på kaia). Med rabatter blir det henholdsvis kr 87 og 48, noe som gir en årsutgift på ca. kr 40.000 alternativt 22.000.

Minimum 44.000 kr

Totalt vil dette gi en utgift for Kvitsøybuen på minimum kr 44.000 hvis man kun tar bilen til Kvitsøy i helgene og 100.000 dersom man ikke har brikke og kort.

Dessverre blir situasjonen enda verre for folk flest på Kvitsøy når Rogfast åpner. Ifølge Stortinget (Prop. 105 S (2016-2017, vedtatt 23.05.2017) så vil bompasseringen koste kr 350, noe som blir kr 80.000,- i året. Med 20 prosent rabatt (med brikke) så betyr det en årlig kostnad på kr 64.000. Dette betyr en ytterligere belastning for Kvitsøybuen som i et slikt tilfelle må betale minimum ca. kr 80.000 pr. år bare for å «få lov til» å pendle til jobb. Det er nesten kr 7000 pr. «arbeidsmåned» eller to månedslønner pr. år!

Merk at i det ovenstående er bare pendling i forhold til jobb beskrevet. I tillegg kommer utgifter til nødvendige møter (skole, jobb, politikk etc.), fritidsaktiviteter mm.

Dersom de andre partiene fortsatt tviholder på bompenger som den eneste saliggjørende løsningen, så må det som et minimum bokstavelig komme en samkjøring mellom Rogfast og andre bommer.

Bomfritt Norge

Fremskrittspartiets mål og kamp både lokalt, regionalt og nasjonalt vil fortsatt være for et bomfritt Norge. Dette fordi det skaper store sosiale forskjeller; både mellom de som har lite, og de som har mye, men også mellom by og land.

Bli med oss og kjemp mot denne ekstraskatten. Men i første omgang er det svært viktig å vise handlekraft ovenfor lokal- og fylkespolitikere og dermed få stoppet bomringene på Nord-Jæren.