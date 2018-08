Retten til å være i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen, er en del av vår kulturarv. I Norge har alle lov til å gå tur i skogen og på fjellet. Vi kan ankre opp båten vår en varm sommerdag. Vi kan bade, telte og gå på ski uten å spørre om lov. Vi kan plukke blåbær eller sopp uten å betale for det.

Allemannsretten har bidratt til å utjamne økonomiske forskjeller i Norge.

Helt gratis

Noe av det fineste med Norge er altså helt gratis. Allemannsretten bygger fellesskap og er et symbol på at landet er for alle. Den framstår som umistelig og må få plass i Norges grunnlov. Retten til å gå i, bruke, og høste av naturen både har og vært viktig for å gjøre forskjellene mindre mellom folk. I skogen og naturen møtes vi som likeverdige.

I dag brukes allemannsretten mest til friluftsliv. Det er likevel viktig å huske at allemannsretten har bidratt til å utjamne økonomiske forskjeller i Norge. I tidligere tider kunne den bety forskjellen mellom liv og død for fattigfolk.

Rettigheten er under press hver eneste dag både på fjellet og i strandsonen. Derfor har SV foreslått å grunnlovsfeste allemannsretten.

Friluftslivets organisasjoner, både Turistforeningen, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund har helhjertet støttet forslaget. De har påpekt at selv om allemannsretten bygger på en lang tradisjon i Norge, er den under press hver eneste dag, både i strandsonen og på fjellet. Nedbygging av natur, krav om betaling og forsøk på å gjerde folk ute fra områder som skal være åpne for alle, er eksempler på trusler mot allemannsretten i dag.

Grunnlovfesting av allemannsretten vil gi et vern mot raske og tilfeldige endringer. Når eiendomsretten er grunnlovsfestet og har en sterk beskyttelse, og som en balanse, bør allemannsretten også grunnlovfestes.

Sikrer fremtiden

SV har foreslått ulike måter allemannsretten kan få sin plass inn i grunnloven. Det viktige er å slå fast at denne rettigheten skal eksistere nå og fremover, slik at vi også i fremtiden sikrer at alle i landet kan nyte, bruke og være i naturen. Selv om trærne og grunnen eies av noen andre.