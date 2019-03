Organisasjonen Norsk olje og gass har vært på stavangerbesøk og arrangert «dialogmøte om olje og gass». Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Rødt var invitert til en slags debatt. «Uenige om mye, men står sammen i oljekampen», referer Aftenbladet om partienes lovnader til Norsk olje og gass om fortsatt full politisk gass for industrien.

Det er et ærlig nok standpunkt det, men særlig lurt er det ikke.

Skoleungdom streiker

Greta Thunberg er den 16 år gamle klimaaktivisten som i snart ett år har streiket for klimaet. Aksjonen har spredd seg over hele verden, senest med store protester i Paris og Brüssel. Også i Norge streiker skoleungdom for klimaet, de nekter å gå på skolen.

Dette er frustrert ungdom som er lei foreldregenerasjonens likegyldighet i klimapolitikken.

I dag er Greta Thunberg 16 år i dag. Om 15 år er hun 31. Da er vi i år 2034, og i 2034 er Greta og hennes generasjon som bestemmer i verden.

Når den tid kommer, vil etterspørselen etter norsk olje og gass være betydelig lavere enn i dag. Den oppvoksende generasjon viser et helt annet engasjement for klimasaken enn dagens voksne. De vil lykkes der vi har mislykkes.

Det betyr at i 2034, når Greta og hennes generasjon bestemmer, så kan ikke Norge leve av oljen på samme måte som i dag. Rett og slett fordi vi har et produkt som verden ikke ønsker å kjøpe.

Derfor mener Miljøpartiet De Grønne at det er ansvarlig politikk å stoppe leting etter mer olje. Ikke skru igjen oljekranen over natten, men stoppe leting etter olje - og planlegge for en framtid uten olje og gass.

Skaper jobbene i dag

De tusenvis av mennesker som har arbeid knyttet til olje- og gassindustrien i dag skal ha arbeid også i 2034. Disse jobbene må vi legge til rette for og skape i dag. Danmark og Sverige er noen av verdens mest vellykkede land, og det har de klart å bli uten oljeinntekter. Klart det er mulig å leve uten olje i Norge også, men da trengs det politikk som tenker lenger enn fire år.