Vedtaket om grensejustering er solid forankret

Endringen vil skje fra 1. januar 2020, samtidig med sammenslåingen av Forsand og Sandnes til nye Sandnes. Totalt i kommunereformprosessen har regjeringen behandlet 18 saker om justering av kommunegrenser etter lokale initiativ, etter at vedtak om kommunesammenslåing er fattet.

Sikre gode velferdstjenester

Målet med kommunereformen er å sikre gode velferdstjenester til oss alle. Det handler også om å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest. Sånn sett er det interessant å observere ordfører i Sandnes Stanley Wirak (Ap) sin reaksjon på vedtaket om grensejustering. For han er Preikestolen viktigere enn meningene til de 168 innbyggere som bor på nordsiden av Lysefjorden.

Sentralt har vi hatt få synspunkter på hvem som bør slå seg sammen. Den diskusjonen har en måtte ta lokalt. Derfor vedtok Stortinget sammenslåing av Forsand og Sandnes. Resultatet ved kommunesammenslåing blir ofte at nye kommunegrenser kan bli uhensiktsmessig for enkelte bygder. Hva innbyggerne mener i slike bygder veier svært tungt, på lik linje som hva kommunene mener i kommunestruktursakene. Derfor er innbyggerinitiativ om grensejustering mellom Forsand og Strand lyttet til, og som innebærer at de deler av Forsand kommune som ligger på nordsiden av Lysefjorden overføres til Strand kommune. Før var fjorden «veien som bandt folk sammen», i dag er fjord ofte sett på som et naturlig skille.

Flertallet ønsker Strand

Folkeavstemningen viser at et flertall av innbyggerne i dette området ønsker seg over til Strand. Det var stort fremmøte i folkeavstemningen. Innbyggerne i dette området benytter Jørpeland i Strand kommune som et naturlig sted for blant annet handel og kulturopplevelser. Preikestolområdet er i dag delt mellom to kommuner. Flere har også pekt på at det er hensiktsmessig om dette området i framtida blir forvaltet av én kommune.

Infrastrukturen knyttet til denne store turistattraksjonen, som vei, parkering, legevakt og deler av stien ligger i Strand kommune. Vedtaket er solid forankret og omkampens tid må være forbi, også i denne saken.