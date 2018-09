Det blir ingen brå og kraftige avgiftshopp på biler til neste år på grunn av nye målemetoder for klimautslipp. Det er en god nyhet for oss som forbrukere og et viktig gjennomslag for NAF på vegne av norske bilkjøpere.

NAF støtter innføringen av nye og bedre målemetoder for klimautslipp fra biler. Samtidig er vi glad for at regjeringen nå har avklart at dette ikke vil gi et kraftig avgiftshopp på biler i 2019, og at det skal komme gode overgangsordninger i 2020. Avklaringen fra Siv Jensen kom sent, men godt i forrige uke.

Det er vanskelig å være bilkjøper i dag. Et avgiftshopp, som i verste fall kunne blitt avklart i Stortinget helt på slutten av året for så å tre i kraft få uker senere, ville gitt en uholdbar uforutsigbarhet for bilkjøperne.

Få på plass reelle alternativer

Politikerne har vedtatt at i 2025 skal alle nye biler som selges være nullutslippsbiler. Det er en god grunn til at dette målet er satt til 2025 og ikke allerede til neste år. I mellomtiden skal engangsavgiften for kjøp av nye biler fortsette å gradvis legges om, slik at det blir mer lønnsomt å kjøpe de bilene som forurenser minst. NAF har lenge støttet denne omstillingen av bilparken. Men at det beste for klimaet er å sette opp avgiftene kraftig på alle nye bensin- og dieselbiler i 2019 eller 2020, er vi ikke med på. Først må det være på plass reelle alternativer for vanlige folk. Politikken må henge sammen med folks hverdagsliv. Der er vi ikke.

For det første er ikke familie-elbilene med lang nok rekkevidde og til en pris vanlige familier kan betale for på markedet. De begynner først å komme til Norge om to til tre år. Dessuten er det ikke nok elbiler tilgjengelig. I dag er det over 30.000 på venteliste – flere enn det er solgt i hele år. Sist men ikke minst: Myndighetene har en stor jobb foran seg med å sørge for gode nok lademuligheter. NAF har påpekt at bare til neste år må det bygges 1600 hurtigladepunkter skal vi holde tritt med utviklingen. Det er like mange som det finnes i Norge i dag.

Dårlig idé

Overgangen fra bensin- og dieselbiler til nullutslippsbiler er en stor endring vi skal gjennom både som forbrukere og som samfunn. Skal vi lykkes må myndighetene få folk med seg. Å tvinge frem endringer gjennom uforutsigbare avgiftshopp før alternativene er på plass er en dårlig idé.