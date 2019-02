Jeg har nå vært yrkesaktiv i snart 30 år, og mitt inntrykk er at før diskuterte folk mer politikk. I alle sammenhenger var det noen som snakket politikk og politisk ideologi. Det gjør man ikke lenger, man diskuterer politikere. Men ikke hva de står for, men hvor udugelige der er. Ofte også hva de veier – og hva de eier.

Hvorfor er det slik?

En årsak kan være mediene. De ynder å publisere skandaler, og da blir det personfokus. Når man snakker med folk, blir det ofte tydelig at de ikke kjenner så godt til hvilken ideologi de ulike partiene står for. Ideologi er ofte et fremmedord.

Jeg tenker at politikerne også må ta en stor del av skylden for dette. Når vi ser medlemmer av regjeringen går ut og fronter politiske løsninger, som strider både mot partiprogrammet til eget parti og regjeringsplattformen, da blir det rart. Uten flertall i egne rekker, vil de aldri få gjennomført det de sier de vil gjennomføre. Det blir bare et spill. For det de driver med, er å promotere egen person. Sikre personlige posisjoner er sak nr. én, og å gjennomføre politikk i praksis blir underordnet.

Det kan også være turbulent i fagforeninger på grunn av lederstrid. Personfokus får ofte mer fokus enn medlemmenes interesser. Det har knust mange foreninger.

Jeg er medlem av Arbeiderpartiet, men for meg er hvem som leder av mindre betydning, så lenge de sentrale bruker mesteparten av tiden sin, på å få gjennomført den politikken partiet har vedtatt på landsmøter og i partiprogrammer. Politikken må også harmonere med partiets ideologiske grunnmur.

Når vi nå ser at partiet Venstre går opp i limingen, er det nettopp fordi ledelsen har mer fokus på å sikre egne posisjoner, enn å jobbe for å få innført partiets politikk. De kjører udemokratiske prosesser, der hovedfokus er å vedta politikk som gir de sentrale muligheter for ministerposter. De får vedtatt politikk som strider både mot partiets historie og ideologiske fundament. Da vil folk melde seg ut, og lokallag forvitre. Hva da med KrF?

Meld deg inn i et parti

Men hovedansvaret må befolkningen ta på egne skuldre. Pr. 31.12.2017 var kun 3 prosent medlemmer i et politisk parti. Det er ikke «normalt» å være medlem i et politisk parti. Det er vi som har sviktet partiene, og ikke partiene som har sviktet oss. Det er bare vi som kan gjøre noe med dette! Derfor: Finn «din ideologi», «ditt parti» og meld deg inn som aktivt medlem. Slik kan vi sørge for at flere i kategorien «folk flest» representerer partiene. Men først og fremst vil det føre til at politikken som vedtas og gjennomføres har bedre forankring i befolkningen.