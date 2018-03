Den nyslåtte statsråden Iselin Nybø smilte der hun satt i stortingssalen klar for første muntlige spørretime. Ved hennes side smilte Sylvi Listhaug om kapp med sin sidekamerat. Fremskrittspartiets utvilsomt mest egenrådige statsråd, som stadig senker standarden for hva et norsk regjeringsmedlem kan si, og en fersk statsråd som hele valgkampen forsikret velgerne om at hun ikke ville bidra til Frp i regjering.

Vi kan nok fort bli vant til at statsrådene fra det liberale partiet Venstre ser ned, sparker i steinen og mumler tafatt at «jeg ville ikke brukt akkurat de ordene...»

Fra usannsynlig til realitet

Og hvordan kunne velgerne egentlig ane hva Venstre ville gjøre etter valget? Nybø selv uttalte på partiets landsmøte, som det er under ett år siden ble avholdt: «De sakene som er viktige for Venstre, gjør det svært usannsynlig å sitte i regjering med Frp.» Fra svært usannsynlig til realitet på under ett år. Da var det kanskje ikke så usannsynlig som de ville ha det til?

Jeg møtte Nybø til debatt flere ganger forrige stortingsvalgkamp. Flere ganger utfordret jeg henne på om Venstre ville fortsette å bidra til at Frp og Sylvi Listhaug fikk fortsette i regjering etter valget. Det kom det samme svadasvaret om «blågrønn regjering» og «en stemme til Venstre, er en stemme til Venstre». Vel, nå er valget over. Nok en gang var en stemme til Venstre en stemme til Frp. Men denne gangen var det faktisk en stemme til Venstre inn i regjering med Frp.

Ingen har greid det

Vi kan jo vente oss at statsråd Listhaug vil fortsette å oppføre seg som Listhaug. Hun uttalte til NTB, etter at Venstre gikk inn i regjering: «Det er mange som har prøvd å kontrollere meg eller være en vaktbikkje opp igjennom årene. Men det er ingen som har greid det.»

Regjeringen som Listhaug og Nybø representerer, vil nå utrede hvordan regjeringen kan sette til side norske lover, for eksempel ved en ny flyktningkrise. Det skremmende i dette er at man skal kunne sette til side enkeltmenneskers rettigheter. Og dette står altså statsråden og juristen Iselin Nybø bak. Alt for å få fortsette i regjering med Frp. Det er skremmende.

Men verst av alt den siste tiden er hvordan landets justisminister skriver på sin Facebook-side. Samme dag som «Utøya 22. juli» hadde lansering i Norge, rykket landets justisminister ut mot Ap og sier «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. LIK OG DEL».

Veldig farlig

Uanstendigheten kjenner ingen grenser. Og statsminister Erna Solberg lar Listhaug bare fortsette. Justisministeren rører i det samme ideologiske vannet som gjerningsmannen og nører opp hat mot landets sosialdemokratiske parti. Det har vi sett før og vi vet at det er veldig farlig. Kan Venstres statsråder godta at dette får fortsette?

Så sitter de der, side om side. Som to gode venner. I samme regjering. Fremskrittspartiet og Venstre. Sylvi Listhaug og Iselin Nybø. Det må være tungt å svelge for alle rogalendinger som stemte Venstre.