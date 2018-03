Barnehagelærere trenger mer tid til planlegging

Barnehagelærere har i dag tariffestet rett til minimum fire timer planleggingstid i uken. Det er likt antall timer for ansatte i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og private avtaleområder som PBL og FUS.

– Vi vil ikke bli brukt til vikar eller settes til andre oppgaver de timene vi har satt av til planlegging.

Tiden må sikres

I Utdanningsforbundet sine høringer om arbeidstid, er tilbakemeldingen fra barnehagelærerne tydelige: Gi oss mer tid til planlegging og til for- og etterarbeid. Tiden som er satt av må sikres til bruk av planlegging. Vi vil ikke bli brukt til vikar eller settes til andre oppgaver de timene vi har satt av til planlegging.

Jeg er privilegert som får jobbe tett på en fantastisk gjeng med barn. Jeg deler hverdag med faglig dyktige og omsorgsfulle barnehagelærere som jobber tett på barna. Vi brenner for jobben vi gjør. Gode relasjoner og forutsigbarhet bidrar til trygghet og utvikling for barna i barnehagen, dette krever planlegging.

Andre tider

I den sentrale avtalen er timene til planlegging i dag det samme som ble fastsatt på 70–tallet. Den gang da bare et mindretall av barna gikk i barnehage, personalet ble kalt barnehagetanter og flertallet av barna i Norge var med en hjemmeværende mor og barna i gata fram til skolestart som 7–åringer. Denne situasjonen har forandret seg, både samfunnsmessig og i forhold til barnehagene.

Arbeidsmengden og oppgavene til barnehagelærerne har endret seg markant siden den gang. Det er positivt. Nå går nesten alle barn i barnehagen, og vi har full barnehagedekning. Vi har fått Rammeplan for barnehage, vi er blitt en del av utdanningsløpet, vi har kvalitetsplaner fra kommunen, fokus på tidlig innsats med mål- og tiltaksplaner for enkeltbarn og andre føringer som skal følges.

Positiv effekt

Lokale avtaler om økt planleggingstid er det en god del barnehager i min kommune som har fått til. Arbeidsgiver støtter her barnehagelærerne i deres behov for mer planleggingstid. Barnehagelærere som har fem–seks timer planleggingstid, forteller om hvilke positiv effekt dette har for arbeidet med enkeltbarn og barnegruppene i deres barnehage.

Arbeidsgiver, dere kan nå gjøre en forskjell. De minimum fire timene vi har per i dag, er ikke nok. Vi trenger økt tid til planlegging, at denne tiden er sikret og at det er en sentral avtale som gjelder for alle barnehagelærerne i hele Norge.