Våre liv og systemer skiller lag

Aftenbladet Magasin hadde lørdag 10. mars to interessante reportasjer om hvordan «Vinden blåser ut av Norge» (multinasjonale selskaper innen IKT og finans investerer i norske vindressurser samtidig med at Acer får en selvstendig myndighet), og hvordan det graves etter kryptovalutaer fra norske kjellere.

Den teknologiske utviklingen har oss i et jerngrep med sine tekniske standarder og globale kommunikasjonsmønstre.

Overtas av roboter

Reportasjene viser hvordan to sentrale trender forsterkes år for år: For det første, internasjonaliseringen av sentrale nasjonale funksjoner i vår økonomi (energihandelen og valuta). Og for det andre hvordan styringen av de samme funksjonene overtas av roboter som får oppdrag som før bare ble gitt til mennesker med ekspertkompetanse.

Vi lever i en forunderlig tid. Den teknologiske utviklingen har oss i et jerngrep med sine tekniske standarder og globale kommunikasjonsmønstre. Og den økonomiske utviklingen domineres mer og mer av multinasjonale selskaper på størrelse med nasjonalstater. Samtidig ser vi at enkeltmennesker, inkludert politikerne vi stemmer fram, har mindre og mindre innflytelse over teknologien og økonomien.

Her styrer vi

Våre daglige liv leves lokalt. Gleder og sorger preges av hvordan vi opplever våre liv her og nå. Vi ser en disconnect (det er ikke noe godt norsk ord for dette) mellom teknologien og økonomiens langsiktige utviklingstrekk, som langt på vei definerer vårt politiske handlingsrom, og dagliglivet vårt med sine felleskap i idrettsklubber, kulturaktiviteter, vennenettverk og familiebånd. Forskningen bekrefter at de fleste finner det mest meningsfulle i tilværelsen i sitt lokale miljø. Her styrer vi.

Folk flest forstår at verken de, eller politikerne de velger, har noen avgjørende innflytelse på utviklingen av teknologien og økonomien. De teknologiske og økonomiske rammene for våre liv settes av mennesker og systemer utenfor vår kontroll og utenfor politikernes kontroll.

Snur sivilisasjonen opp-ned

Det høres ut som en floskel, men det er mer sant enn noen gang: Vi har de siste ti årene sett starten på en teknologisk revolusjon som holder på å snu vår sivilisasjon opp-ned. I løpet av noen få nye tiår vil maskiner ikke bare overta en enda større andel av oppgavene som lar seg automatisere (vare- og tjenesteproduksjon), men i tillegg starter en langt mer skjebnesvanger overføring av oppgaver til maskiner som krever at man lærer og er kreativ for å kunne lykkes. Det kan være rollen som diagnosestiller for mennesker som fastlege, eller for vår infrastruktur som ingeniør (begge roller kan erstattes av AI-roboter som IBMs Watson), det kan være rollen som optimaliserer i et marked som en økonom (kan erstattes av markedsoppdrag til roboter utstyrt med smartkontrakter), eller det kan være rollen som dommer (erstattes når maskiner med kunstig intelligens betros ansvaret med å innhente relevante rettsregler og rettspraksiser for å kunne finne fram til et rimelig utfall av en tvist).

Mer og mer isolert

De lokale fellesskapene blir mer og mer isolert fra de globale teknologiske og økonomiske nettverkene som omgir oss. Våre høyeste autoriteter når det gjelder styringen av samfunnet, er våre folkevalgte nasjonale politikere. Men med liten innflytelse på utviklingen av teknologien og økonomien blir deres hovedoppgave å passe på at minst mulig går galt, og at Norge holder tritt med andre land når det gjelder reguleringer og finansieringssystemer. Vi lever i de siste årene hvor illusjonen om en selvstendig nasjonal økonomi fortsatt holdes i live.