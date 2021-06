Størst av alt er kjærligheten!

«Bibelen er tydelig på at Gud elsker alle mennesker», skriver Kristian Mateo Norheim. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Kristian Mateo Norheim Ungdomskandidat for Rødt Rogaland til Stortinget

DEBATT: I et innlegg i Aftenbladet 7. juni argumenterer Therese Egebakken for at Den norske kirke ikke skal involvere seg i Pride-markeringen nå i juni. Hun henviser til kompromisset i Kirken om at begge syn i LHBT-saken skal likebehandles.

Jeg mistenker at Egebakken egentlig ønsker en kirke som avviser skeiv kjærlighet, ikke at et vedtak skal følges opp. For hvordan kan egentlig Kirken ta hensyn til begge synspunktene i denne saken uten å delta i den største markeringen for grenseløs kjærlighet?

Fremdeles blir skeive diskriminert og utsatt for blind vold på gata, både i Norge og i utlandet. De forfølges for å elske et annet menneske. De utsettes for hat og vold for å være seg selv. At Kirken støtter opp om Pride-markeringer rundt om i landet, er et viktig steg i rett retning. Likevel vil altså Egebakken skjermes for dette. Hun opplever det som ubehagelig at Kirken står opp for kjærligheten. For henne er kanskje ikke kjærligheten størst av alt?

Jeg er stolt over at Den norske kirke viser solidaritet med de skeives kamp for like rettigheter som heterofile par. Jeg er stolt av at vi i Norge har en Kirke som viser seg som progressiv i møte med stadig mer konservative og regressive religiøse krefter i andre land. Det er dette som gjør det mulig for meg og mange unge med meg, å forsvare troen i et moderne samfunn. Det har aldri vært en god idé å gå baklengs inn i fremtiden, men det er nettopp det Egebakken legger opp til med sitt innlegg.

Bibelen er tydelig på at Gud elsker alle mennesker. Læren om Jesus viser at han gikk blant de fattige og utstøtte. Hvorfor skal Egebakken heve seg over Guds lære og Jesu praksis? Det er vanskelig for meg å forstå en del av den avskyen som finnes i Kirken og som kommer til uttrykk når folk som Egebakken skal mene noe i avisene om homofile. Dette er ikke den kristendommen jeg kjenner, og jeg tror heller ikke at det er denne kristendommen som kommer til å vinne frem til slutt.