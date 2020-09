Rogalands dødsfelle og turistattraksjon

RASSIKRING: Riksvei 13 fra Lovraeidet mot Sand i Suldal er kåret til Norges tredje verste vei. Samferdselsminister Knut Arild Hareide uttrykker forståelse for folks utrygghet. Kan forståelse redde liv? Slik snakker en statsråd uten handlekraft.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge geolog Halfdan Carstens er det uforståelig at riksvei 13 ved Lovraeidet i Suldal ikke straks blir skikkelig rassikret, med tanke på at veien har status som Nasjonal turistveg. Foto: Karen Hiim Benninghoff

Debattinnlegg

Halfdan Carstens Geolog og redaktør i GEO

Mangelen på vilje blir rent parodisk når vi legger til at Rv. 13 har status som Nasjonal turistveg. Med viten og vilje leder Statens vegvesen på denne måten uvitende norske og utenlandske turister inn i en mulig dødsfelle.

Er noen viktigere enn andre?

Det dreier seg faktisk også om en vei som er både skole- og arbeidsvei. Er distriktsrogalendingene mindre verdt enn sørlendinger som boltrer seg i splitter nye firefelts motorveier? Eller stavangersyklister som har fått sykkelvei til en meterpris på 100 000 kroner?

«Rv. 13 fra Lovraeidet mot Sand i Rogaland er skredutsatt med vanskelig topografi og store ur- og skredområder. Standarden på veien er dårlig, strekningen er gjennomgående smal, uten gul midtstripe og med krapp kurvatur. Lovraeid er registrert som skredpunkt med høy prioritet i nasjonal skredsikringsplan.» Det skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Lokalbefolkningen kan helt sikkert underskrive på beskrivelsen. Kommunen opplyser at mellom 2015 og 2020 var veistrekningen helt eller delvis stengt hele 65 (!) ganger på grunn av ras eller fare for ras, og for to år siden ble den – ikke overraskende – kåret til Norges tredje verste vei.

9. august i år gikk det et større steinras på riksveg 13 i Rødsliane i Suldal. Foto: Heidi Hjorteland Wigestrand

Den er kåringen verdig

Senere har den vist seg rangeringen verdig. Bare i sommer har det gått tre ras. Riktignok uten alvorlige hendelser eller dødsfall. Men det må vel sies å komme i kategorien flaks. Bildene fra rasstedene viser at det fort kunne blitt fatalt.

Ordføreren i Suldal kommune krever derfor nå at arbeidet med en ferdig regulert, fire kilometer lang tunnel straks kommer i gang. Myndighetene, med samferdselsminister Knut Arild Hareide i spissen, vegrer seg, men viser altså ifølge en artikkel i Stavanger Aftenblad 3. september i år – stor forståelse for den utryggheten som befolkningen rundt rasutsatte områder opplever.

Nå er det høst. Det betyr mer uvær og regn. Risikoen for å bli neste offer på de norske, rasutsatte veiene øker proporsjonalt med antall regnværsdager.

Publisert: Publisert: 14. september 2020 08:26